ADMITERE 2020 - ASE, intr-o dinamica permanenta, oferind mereu noi oportunitati studentilor sai

Academia de Studii Economice din Bucuresti, cea mai buna universitate de profil economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, iti ofera oportunitatea de a face parte dintr-o comunitate universitara de prestigiu, cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii autohtone.Candidatii la programele universitare de licenta ale ASE pot urma una dintre cele 12 facultati ale universitatii: Administrarea afacerilor cu predare in limbi straine; Administratie si Management Public; Business si Turism; Cibernetica, Statistica si Informatica Economica; Contabilitate si Informatica de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentara si a Mediului; Economie Teoretica si Aplicata; Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori; Management; Marketing si Relatii Economice Internationale ( detaliii ).Pentru Admiterea 2020, ASE scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenta , peste 7 300 de locuri, dintre care peste 6 400 la invatamantul cu frecventa si 900 de locuri la invatamantul la distanta si cu frecventa redusa.Anul acesta, concursul de admitere se desfasoara exclusiv, pe platforma admitere.ase.ro , in semn de grija si respect fata de sanatatea candidatilor nostri. Candidatii vor incarca documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro, selectand optiunile pentru programele de studii alese.incep luni, 13 iulie, si se incheie vineri, 17 iulie, ora 16.00.ASE desfasoara concursul de admitere la programele universitare de licenta dupa aceleasi principii, ca in anii precedenti. Pasii catre admiterea la ASE sunt: eseul motivational, testul de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina si nu au certificate de competenta lingvistica recunoscute de ASE - si media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat (70%) si media anilor de studii (30%). Proba scrisa eliminatorie de competenta lingvistica pentru programele de studii cu predare intr-o limba straina se poate echivala cu certificate de competenta lingvistica recunoscute de ASE. De asemenea, nu dau test de competenta lingvistica candidatii care au absolvit studiile liceale organizate in limba straina a programului de licenta pentru care opteaza.In acest an, ASE isi diversifica oferta universitara prin infiintarea Facultatii de Drept . Prin programele de invatamant pe care le ofera, Facultatea de Drept va asigura formarea viitorilor profesionisti in domeniul juridic in mediul de business, administratie publica, activitati non-profit sau altele. Licenta obtinuta la finele celor 4 ani de studiu la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti ofera garantia unei pregatiri profesionale temeinice, adaptata cerintelor pietei muncii. In deplina concordanta cu obiectivele strategice ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Drept isi propune sa devina un hub de pregatire si cercetare in domeniul stiintelor juridice."Dragi candidati,Va invit sa alegeti Academia de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, la absolvirea careia va veti bucura de o buna insertie pe piata muncii si de un job de calitate, care sa va ofere o viata profesionala frumoasa si implinita!Din grija pentru sanatatea voastra, desfasuram concursul de admitere in acest an integral online, pe platforma admitere.ase.ro . Traditia si dinamica, stransa legatura cu mediul de afaceri, oportunitatile de invatare, numeroasele burse de studii, mobilitatile internationale, conditiile noastre bune de cazare sunt cateva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piata Romana poate constitui o optiune inspirata, sigura si de perspectiva pentru voi! Succes, dragi candidati!" -ASE este o universitate de cercetare avansata si educatie, bine pozitionata la nivel international, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. ASE ocupa locul I in Romania si locul 201-300 in lume, conform clasamentului "Times Higher Education Impact Rankings 2020". ASE este universitatea cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii, conform QS World University Rankings . 85% dintre absolventi isi gasesc de lucru in primele 6 luni de la terminarea facultatii, in domeniul studiat.Informatii complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admitere Licenta 2020 si pe pagina oficiala de Facebook . Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail admitere@ase.ro , telefonic 0213191900/01, interior 360, 306 sau prin Zoom, Skype, Google meet.ASE pune la dispozitia viitorilor sai studenti peste 3 400 de burse de performanta, de studiu si sociale, peste 550 de burse Erasmus, peste 4 600 de locuri in caminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii si practica la firme de top, 400 000 de volume in biblioteca, spatii moderne de invatamant, alte facilitati de invatare.Cu o traditie centenara si peste 300 000 de absolventi, Academia de Studii Economice din Bucuresti este o universitate dinamica, intr-o adaptare permanenta la cerintele economiei de piata, in stransa legatura cu cerintele mediului de afaceri.Diploma de absolvent al ASE constituie garantia unui viitor sigur si a celei mai bune insertii pe piata muncii. Alege un Lider si vei deveni un Lider!