Admiterea la Medicina se va desfasura duminica la Romexpo

Locul de desfasurare a concursului de admitere de anul acesta se va desfasura in conditii special create pentru a preveni raspandirea COVID-19.Pentru concursul de admitere in Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM), s-au inscris 3.326 de candidati, dintre care 28 sunt absolventi de liceu care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat , iar 46 sunt olimpici nationali si internationali. Acestia, cu exceptia celor 46 de olimpici care sunt declarati deja admisi, vor concura pentru ocuparea celor 1.114 locuri, din totalul de 1.160, finantate de la bugetul de stat si 292 locuri cu taxa scoase la concurs.Candidatii trebuie sa poarte masca pe tot timpul examenului si este necesara o declaratia pe proprie raspundere cu privire la starea lor de sanatate.