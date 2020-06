Anisie spune ca elevii care vor participa la a doua etapa a Evaluarii Nationale nu vor fi "prejudiciati" la admiterea la liceu

Ziare.

"Elevii care vor participa la a doua etapa a Evaluarii Nationale nu sunt prejudiciati in niciun fel cu privire la admiterea la liceu. Am facut calendarul in asa fel incat acestia sa aiba sanse egale cu cei care participa in etapa care incepe in 15 iunie", a declarat Anisie duminica, la Digi 24.Ministrul a mai spus ca elevilor care participa la una dintre probele sesiunilor ordinare ale Evaluarii Nationale si Bacalaureatului, dar nu vor putea lua parte la celelalte din motive medicale, in contextul epidemiei cu noul coronavirus, li se vor recunoaste probele la care au participat deja cand se vor prezenta la sesiunile speciale ale examenelor nationale."La etapa speciala organizata fie pentru Evaluarea Nationala, fie pentru examenul de Bacalaureat, la aceasta etapa probele se recunosc daca cumva elevul a participat la una dintre ele. Este foarte important sa stie elevul si parintele ca nu va mai relua daca deja a sustinut prima proba de limba si literatura romana (...) pe 15 iunie la Evaluarea Nationala si la proba de matematica sa spunem ca are 37,3 si este recomandat sa mearga la medicul de familie pentru a vedea care este problema medicala, in momentul in care participa la etapa speciala nu mai este nevoie sa dea si proba de limba romana.Este o veste noua. Este prevazut in ordinul pe care l-am aprobat. Reiau din punctul in care au ramas. Pentru ca nu putem sa supunem copiii la o alta proba, daca deja au realizat-o in etapa anterioara", a explicat Anisie.Ministrul Educatiei a mai anuntat ca pana in prezent au participat 70% dintre elevi la programele de pregatire pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat.