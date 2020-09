Calendarul admiterii la liceu 2021 - 2022: Repartizarea computerizata a elevilor se va face in doua etape

Conform documentului, absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere in anii precedenti si au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant , in invatamantul liceal sau profesional, care s-au retras, au intrerupt studiile sau au fost declarati repetenti ori doresc sa se transfere de la invatamantul profesional la cel liceal sau, in cadrul aceluiasi tip de invatamant, de la o filiera/un domeniu de pregatire/specializare/calificare profesionala la alta/altul nu participa la procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021 - 2022.Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2021 - 2022 si care au participat la concursul de admitere in anii precedenti, dar nu au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant, pot participa la admiterea in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021 - 2022.Sedintele/actiunile de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, dar si cele pentru completarea optiunilor in fisele de inscriere pot fi realizate in unitatea de invatamant si prin mijloace electronice de comunicare (telefon, email, videoconferinta online).Repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face in doua etape.In etapele procesului de admitere, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidatilor - nume, initiala tatalui, prenume - vor fi publicate in forma anonimizata.Media de admitere pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la Evaluarea Nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V - VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.Principalele repere ale admiterii in invatamantul liceal in 2021 sunt:- transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatii legate de admitere- sedinte/actiuni de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, organizate la unitatea de invatamant sau prin mijloace electronice de comunicare (videoconferinta online, telefon, email)- completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de diriginti- repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a- depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati- afisarea locurilor ramase libere dupa prima repartizare computerizata- completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre candidatii care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si de catre candidatii care nu au participat sau au participat la repartizare in prima etapa, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat- repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii- depunerea dosarelor la scolile unde au fost repartizati- primirea cererilor de inscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in primele doua etape, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata din primele doua etape, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati, precum si a candidatilor care nu au participat la primele doua etape si a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut Evaluarea Nationala. Repartizarea acestora se face de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti.Citeste si: