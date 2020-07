Doctor, inginer, avocat, diplomat? Cariera ta de top incepe la Liceul Laude-Reut

Te vom ajuta sa descoperi calea potrivita abilitatilor tale si sa te descoperi, vei creste fara sa iti dai seama, iar intr-o buna zi, cand vine iar ceasul unei noi alegeri, precum va fi momentul cand vei pleca la facultate, vei realiza cate, precum spune si numele nostru: in limba ebraica, reut inseamna prietenie. Iata, cei care au fost boboci in anul scolar recent incheiat:Din momentul in care s-a anuntat posibilitatea de a opta pentru profilul Stiinte ale Naturii, am stiut ca acolo doresc sa ajung. De mica, ambitia mea este sa studiez medicina, asadar, de atunci urmez toti pasii posibili pentru a-mi indeplini visurile, iar alegerea pe care am facut-o cand am absolvit clasa a 8-a a fost unul dintre acestia. De la orele suplimentare de curs la metoda de predare a materiilor pe care se axeaza admiterea la facultate, pot spune sincer ca ma simt mai mult decat pregatita pentru a trece cu brio pragul cel mare. Recomand insa profilul Stiintele Naturii nu doar celor cu ambitia de a opta pentru o profesie in domeniul medical, dar si oricarui copil pasionat de stiinte, fie ca e vorba de astronomie, microbiologie sau multe altele. (Dara, eleva Laude-Reut)Pot descrie primul an de liceu la profilul de Stiinte ale Naturii ca fiind unul reusit. Toate asteptarile mi-au fost atinse si depasite! Am avut o pregatire intensa la materiile de baza: biologie, chimie, fizica si matematica. Am avut parte de experiente unice in laboratoare, cu diferite experimente fizice si chimice prin care am putut intelege materia mai bine. Cu ajutorul tuturor profesorilor am putut dobandi cunostintele necesare care ma vor ajuta pe viitor pentru formarea unor cariere de succes. Pe langa disciplinele de baza, am beneficiat de ore de Business English si media-comunicare, pentru care sunt foarte recunoscatoare. Acest factor, impreuna cu dedicarea si pregatirea cadrelor didactice si conditiile de studiu, diferentiaza Complexul Educational Laude-Reut de alte licee. Sunt foarte fericita ca fac parte din clasa de Stiinte ale Naturii Laude-Reut si recomand din suflet acest liceu care te pregateste pentru examene, dar mai ales pentru viata. (Olga, eleva Laude-Reut)Consider alegerea profilului de Stiinte ale Naturii foarte potrivita pentru mine, atat pentru materiile predate si implicarea profesorilor, cat si pentru diferitele experiente oferite de Complexul Educational Laude-Reut. Mie personal imi plac chimia, biologia si fizica, insa toate materiile care ne-au fost predate pe parcursul clasei a IX a, atat online cat si in clasa, au fost structurate foarte bine.Profilul de Stiinte este potrivit din punctul meu de vedere pentru oricine ar dori sa aleaga in viitor o cariera in domeniul medicinei, chimiei, biologiei sau fizicii, dar nu numai atat. In timpul anului scolar am fost implicate intr-o multitudine de evenimente aferente profilului de Stiinte, cat si celui de Matematica si Stiinte Sociale, am avut oportunitatea sa particip la tabara de Stiinte de la Institutul Weizmann din Israel. A fost o experienta captivanta ce m-a pus in fata a diferite experimente stiintifice. (Iris, eleva Laude-Reut)Te asteptam la oricare dintre cele, ca boboc, in toamna, impreuna cu profesorii nostri dedicati ce iti vor fi cei mai buni prieteni in pregatirea ta de viitor, pentruIti punem la dispozitie, din Piata Leul Ierusalimului, dotata cuIti oferim, precum 11 generatii Magna cum Laude de pana acum, peAbsolventii sau viitorii absolventi Laude-Reut, din pozitiile lor de profesionisti in carierele alese, ti-au pregatit un mesaj special, prin care te indeamna sa tintesti sus, intrucat vei avea intreg sprijinul Laude-Reut - cunoaste-i aici: https://bit.ly/3iYMRFh sau pe paginile de Facebook si LinkedIn ale Complexului Educational Laude-Reut