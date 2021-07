Procedura complicată de admitere la liceu. Motivul pentru care un absolvent de clasa a VIII află după o lună de la Evaluarea Națională unde a fost repartizat

Pe 24 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat și abia atunci elevii vor afla unde au fost admiși.Este al doilea an când procedura de admitere la liceu se întinde pe o perioadă de o lună de zile, iar motivele sunt cât se poate de obiective. Ministerul Educației a fost nevoit să organizeze o sesiune extraordinară de Evaluare Națională pentru elevii absolvenți de clasa a VIII-a care au avut ghinionul să se afle în izolare sau carantină, în contextul pandemiei de COVID-19.Etapa sepcială a fost programată în perioada 5-12 iulie, precedată de etapa de înscriere pentru acești candidați în intervalul 28 iunie-2 iulie.”Gândiți-vă că a fost o sesiune în plus de Evaluare Națională pentru copii care au fost în izolare la prima etapă, ceea ce este absolult normal. Nu putem învinui pe nimeni. Calendarul este complet, datele sunt lipite una de alta, sesiune de evaluare, apoi contestații, apoi din nou sesiune specială, apoi din nou contestații, apoi Bacalaureat , apoi titularizare . Pur și simplu mai mult de atât nu se putea face”, este de părere Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ preuniversitar O altă problemă care a dus la prelungirea pe o perioadă de câteva săptămâni a finalizării procedurii de admitere la liceu o reprezintă numărul mic de profesori evaluatori care au acceptat să participe la corectarea lucrărilor.”Să nu credeți că este ușor cu resursa umană pe care o avem în acest moment și resursa umană nu apare peste noapte. Este dezastru. Salarizarea a fost păcătoasă 25, 30 de ani și au venit în sistem nu tocmai cei mai buni profesori și de aici pleacă aceste discrepanțe. Aceeași lucrare este corectată de patru profesori. Să nu mai spunem că punctajele sunt diferite la toți patru. Dacă la română pot să înțeleg, pentru că acolo poate fi subiectiv, la matematică este imposibil de acceptat să ai diferențe între note și de 0,50”, a explicat Cristache.Un membru în comisia primește pentru participarea la corectare la Evaluarea Națională 477 de lei, în timp ce președintele comisiei din școală este plătit cu 561 de lei. Profesorul evaluator este plătit cu puțin peste 10 lei pentru o lucrare corectată cu 0.30 de bani mai mult față de anul trecut.24 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.În aceeași zi are loc afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din fiecare județ și municipiul București.După ce vor afla unde au fost repartizați în funcție de media finală de la Evaluare Națională și opțiunile fiecărui elev, urmează etapa finală programată în perioada 25 – 28 iulie 2021. În aceste zile se depun dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Documentele pot fi transmise și online cu confimrare de primre pe adresa de e-mail.Între 9 – 13 august are loc rezolvarea situațiilor speciale. Comisiile de admitere județene au obligația să rezolve situația elevilor care fie nu și-au depus dosarul de înscriere în termenul stabilit, fie din diverse motive nu au fost repartizați computerizat.În 2020 peste 8.500 de elevi de clasa a VIII-a nu au fost repartizati la licee . Motivul principal ar fi insuficienta optiunilor completate de acestia pe fisele de inscriere. Aceștia au fost intrat în procedura de repartizare computerizată pe locurile rămase libere.