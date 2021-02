Cate locuri au fost scoase la concurs la scolile de agenti si subofiteri din Ministerul de Interne. Inscrierile se fac intre 15-28 februarie

Lista cu locurile disponibile pentru fiecare scoala in parte

Cand vor avea loc examenele

"Sunt bucuros sa dau o veste mult asteptata de catre foarte multi tineri: am aprobat calendarul admiterii pentru scolile de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne! Astfel, incepand cu 15 februarie si pana in 28 februarie, cererile de inscriere se pot depune la structurile de resurse umane apartinand inspectoratelor generale si judetene, cu precizarea ca dosarul de candidat trebuie completat pana in 10 martie 2021. Vor fi disponibile 2.403 locuri", a anuntat Lucian Bode , intr-un mesaj postat luni pe pagina sa de Facebook Potrivit ministrului, vor fi disponibile 1.483 locuri specializare agent de politie ; 220 locuri specializare agent de politie de frontiera; 400 locuri specializare subofiter de jandarmerie; 256 locuri specializare subofiter de pompieri si protectie civila; 22 locuri specializare maistru militar auto."Asa cum stiti, in afara evaluarii cunostintelor - care va avea loc in 27 martie, candidatii vor mai sustine testarea psihologica si proba sportiva, conform planificarii. Pentru cei care trec de aceste etape, urmeaza examinarea medicala", mai anunta ministrul.Informatii suplimentare au fost postate pe pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.De asemenea, in urmatoarele zile, site-urile unitatilor de invatamant ale MAI - Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera " Avram Iancu " Oradea, Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani, Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni si Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti, precum si cele ale inspectoratelor generale vor publica informatii utile despre admiteri."In perioada 15 februarie - 17 aprilie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitatile de invatamant, si anume Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea, Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani, Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni, Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti", transmite MAI intr-un comunicat de presa.Numarul de locuri, defalcat pe specializari, este urmatorul:Persoanele care indeplinesc conditiile si criteriile necesare pot depune cererea de inscriere in perioada 15 februarie - 28 februarie, in functie de specializarea aleasa - politie, politie de frontiera, jandarmerie, pompieri, maistru militar.Cererile de inscriere se depun la structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judetene de politie, de jandarmerie sau pentru situatii de urgente, precum si inspectoratele teritoriale ale politiei de frontiera, precum si la structurile de resurse umane ale Inspectoratelor Generale in functie de domiciliul sau resedinta inscris/a pe cartea de identitate.Candidatii care opteaza pentru locurile Politiei de Frontiera si nu au domiciliul intr-un judet limitrof frontierei de stat, vor depune cererea la structurile de resurse umane din unitatile subordonate Inspectoratului General al Politiei Romane, potrivit domiciliului sau resedintei inscris/a in cartea de identitate.Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. Dupa incheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologica a candidatilor, proba de evaluare a performantei fizice si a cunostintelor, iar, in final, examinarea medicala a candidatilor ramasi in concurs dupa parcurgerea etapelor amintite.In acest an, candidatii care au optat pentru arma Politie, Jandarmerie sau Politie de Frontiera vor fi repartizati pentru evaluarea performantei fizice pe 7 centre zonale, in functie de domiciliu, indiferent de optiune, astfel:- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - pentru candidatii din Municipiul Bucuresti si judetele: Arges, Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman, Tulcea;- Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina - pentru candidatii din judetele: Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Galati, Prahova, Vrancea;- Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca - pentru candidatii din judetele: Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj, Sibiu;- Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea - pentru candidatii din judetele: Arad, Bihor, Caras-Severin, Satu Mare, Timis;- Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani - pentru candidatii din judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea.- Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni - pentru candidatii din judetele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui;- Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti - pentru toti candidatii inscrisi la aceasta scoala.Proba de evaluare a cunostintelor va avea loc la data de 27 martie 2021, la unitatile de recrutare, respectiv la sediile inspectoratelor judetene in functie de domiciliul sau resedinta candidatului inscris/a in cartea de identitate, cu exceptia situatiilor care nu permit acest lucru din motive obiective. Unitatile de recrutare vor fi desemnate unitati de selectie prin ordin/dispozitie a inspectorului general.Distinct, candidatii care au optat pentru admiterea in Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti, vor sustine toate probele de concurs la sediul acestei unitati de invatamant, conform calendarului general valabil pentru toate specializarile.Detalii cu privire la aceasta sesiune de admitere se regasesc pe site-ul MAI Dupa fiecare proba de concurs, scolile vor publica pe site-urile proprii rezultatele obtinute de candidati.In urma cu un an, in premiera, s colile de subofiteri de pompieri au fost admise si fete . Astfe, din 300 de locuri, cinci au fost tinere dornice sa salveze oamenii din foc.