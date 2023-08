ASE scoate la concurs 7.219 locuri

Inscrieri: 15 - 19 iulie, orele 08:00 - 16:00

Academia de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Romania, conform prestigiosului Top Shanghai 2019, este o universitate dinamica, competitiva, responsabila si implicata in mediul economico-social, avand cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii autohtone.

Studentii ASE au un viitor sigur, peste 80% dintre absolventi se angajeaza in mai putin de 3 luni de la terminarea facultatii.

Pentru admiterea la programele universitare de licenta te asteptam cu 7.219 locuri, dupa cum urmeaza:

➤ la invatamantul cu frecventa - 2.877 de locuri la buget si 3.392 de locuri la taxa;

➤ la invatamantul la distanta si cu frecventa redusa - 950 de locuri.

Facultati si programe:

1. ADMINISTRAREA AFACERILOR CU PREDARE IN LIMBI STRAINE

Administrarea afacerilor (in limba engleza)

Administrarea afacerilor (in limba franceza)

Administrarea afacerilor (in limba germana)

2. ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC

Administratie publica

Resurse umane

3. BUSINESS SI TURISM

Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii

Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii (in limba engleza)

4. CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

Cibernetica economica

Informatica economica

Informatica economica (in limba engleza)

Statistica si previziune economica

5. CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Contabilitate si informatica de gestiune

Contabilitate si informatica de gestiune (in limba engleza)

6. ECONOMIE TEORETICA SI APLICATA

Economie si comunicare economica in afaceri

7. ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

Economie agroalimentara si a mediului

8. FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

Finante si banci

Finante si banci (in limba engleza)

9. MANAGEMENT

Management

Management (in limba engleza)

10. MARKETING

Marketing

Marketing (in limba engleza)

11. RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Economie si afaceri internationale

Economie si afaceri internationale (in limba engleza)

Limbi moderne aplicate (engleza; franceza)

Inscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenta au loc in perioada 15-19 iulie, intre orele 8:00 - 16:00.

Admiterea se desfasoara prin concurs, bazat pe:

➤ eseu motivational (structura eseu);

➤ proba scrisa de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina (subiecte teste din anii precedenti);

➤ media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat -70% si media anilor de studii - 30% (medii admitere 2018).

Taxa de inscriere la programele universitare de licenta, invatamant cu frecventa este de 120 de lei (include doua optiuni), iar taxa pentru fiecare optiune suplimentara este de 40 lei. Taxa de inscriere la programele universitare de licenta, invatamant la distanta si cu frecventa redusa este de 145 lei, indiferent de numarul optiunilor.

Vor fi scutiti de la plata taxei de inscriere la examen copiii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau plasament familial, copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invatamant, angajatii pe perioada nedeterminata in ASE sau copiii acestora, copiii pensionarilor, fosti angajati ai ASE si copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.

In perioada 15 iulie - 1 august, ASE ofera cazare pentru candidatii din provincie si insotitorii acestora - 10 lei/noapte pentru candidati si 20 lei/noapte pentru insotitori.

Pentru anul universitar 2019 - 2020, taxa anuala de scolarizare la invatamantul cu frecventa este de 4.000 lei, iar pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa este de 3.500 lei. Statutul de student finantat de la buget sau cu taxa se actualizeaza dupa primul semestru al anului I si apoi anual, in functie de performantele universitare.

Fii student la ASE!

ASE ofera anual aproape 3400 de burse:

➤ burse de performanta - intre 1 000 si 1 400 lei/luna;

➤ burse de merit - 700 lei/luna;

➤ burse sociale - 580 lei/luna;

➤ ajutor social ocazional - 580 lei/semestru.

Poti pleca la bursa in strainatate cu una dintre cele peste 500 de burse Erasmus, chiar dupa primul an de facultate. Este o sansa extraordinara sa studiezi la universitati de prestigiu din lume!

Campus universitar:

- Intregul campus universitar are o pozitie excelenta pe harta capitalei - cursurile si seminariile se desfasoara in cele 7 cladiri din centrul Bucurestiului;

- Beneficiezi de peste 3.500 de calculatoare pentru studenti, precum si de 10 sali de lectura cu 400.000 de volume in biblioteca;

- Poti opta pentru unul din cele peste 5.000 de locuri in cele 12 camine ASE, toate situate in zone centrale ale orasului;

- Poti savura o mancare mereu variata, proaspata si gustoasa, la preturi studentesti, la Cantina Moxa si Cantina restaurant Cihoschi.

- Te mentii in forma in sali de sport ultramoderne (aerobic, fitness, baschet, fotbal, volei etc.).

- Beneficiezi de cabinete medicale si stomatologice.

Informatii complete, actualizate permanent, despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admitere ASE 2019, care reflecta intreg procesul de admitere.

Accesati permanent pagina oficiala de Facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI.

Film de prezentare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti: https://youtu.be/BjEixBt2ckA