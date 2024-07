Coruptie la ASE: Cum vor fi afectati cei care si-au luat licenta

Rectorul Academiei de Studii Economice, Pavel Nastase, a declarat ca daca se dovedeste ca unele diplome de licenta au fost luate in urma unor acte de coruptie, vor fi anulate, dupa ce prodecanul universitatii a fost ridicat de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mita.

"In aceasta dimineata, exista in derulare o perchezitie in cadrul unei facultati din ASE, care are ca obiectiv fapte de luare de mita si trafic de influenta, care vizeaza examenul de licenta.

(...) Nu sunt responsabil, nici conducerea facultatii, nici conducerea universitatii. (...) Daca este vorba despre examenul de finalizare de studii, se anuleaza. Nu vrem ca diplomele eliberate de universitatea noastra sa nu aiba in spate pregatirea corespunzatoare", a spus Pavel Nastase.

Acesta sustine ca "este regretabil ca s-a intamplat un astfel de caz". De asemenea, comentand informatia ca prodecanul ASE ar fi fost ridicat de procurorii DNA chiar in timpul unei intalniri cu ministrul Finantelor, Ioana Petrescu, rectorul a precizat: "A fost o dezbatere cu mediul academic, la ASE", la care a participat si ministrul.

Prodecan de la ASE, ridicat de DNA - lua mita pentru a trece studentii

Prodecanul Academiei de Studii Economice din Bucuresti si totodata conferentiar al Facultatii de Finante-Banci, Iuliu Serbanescu, a fost ridicat de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mita.

Potrivit televiziunilor de stiri, prodecanul ar fi cerut si ar fi luat bani de la studenti pentru a-i trece examenele si pentru lucrari de licenta, sumele fiind cuprinse intre 400 de lei si 500 de euro.

