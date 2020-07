Te pregatesti sa devii student? Alege un Lider si vei deveni un Lider! Inscrieri la ASE: 13 - 17 iulie 2020

ONLINE

Pentru Admiterea 2020, ASE scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenta , peste 7 300 de locuri, dintre care peste 6 400 la invatamantul cu frecventa si 900 de locuri la invatamantul la distanta si cu frecventa redusa. Candidatii la programele universitare de licenta ale ASE pot urma una dintre cele 12 facultati ale universitatii - detalii Anul acesta, concursul de admitere se desfasoara exclusiv, pe platforma admitere.ase.ro , in semn de grija si respect fata de sanatatea candidatilor nostri. Candidatii vor incarca documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro, selectand optiunile pentru programele de studii alese.incep luni, 13 iulie, si se incheie vineri, 17 iulie, ora 16.00 ( detalii ).ASE desfasoara concursul de admitere la programele universitare de licenta dupa aceleasi principii, ca in anii precedenti.Pasii catre admiterea la ASE sunt:- testul de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina si nu au certificate de competenta lingvistica recunoscute de ASE;- media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat (70%) si media anilor de studii (30%).Proba scrisa eliminatorie de competenta lingvistica pentru programele de studii cu predare intr-o limba straina se poate echivala cu certificate de competenta lingvistica recunoscute de ASE. De asemenea, nu dau test de competenta lingvistica candidatii care au absolvit studiile liceale organizate in limba straina a programului de licenta pentru care opteaza.la programele universitare de licenta, invatamant cu frecventa este de 120 de lei (include doua optiuni), iar taxa pentru fiecare optiune suplimentara este de 40 lei. Taxa de inscriere la programele universitare de licenta, invatamant la distanta si cu frecventa redusa este de 145 lei, indiferent de numarul optiunilor. Taxa de inscriere si suma aferenta optiunilor se achita electronic - detalii Vor fi scutiti de la plata taxei de inscriere la examen copiii orfani de ambii parinti, tinerii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invatamant, angajatii pe perioada nedeterminata in ASE sau copiii acestora; copiii pensionarilor, fosti angajati ai ASE si copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant. Scutirea de la plata taxei de inscriere se face numai pe baza documentelor incarcate de candidati pe platforma online admitere.ase.ro, din care sa rezulte ca fac parte din una dintre categoriile indreptatite.Pentru anul universitar 2020 - 2021,la invatamantul cu frecventa este de 4.000 lei, iar pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa este de 3.500 lei. Statutul de student finantat de la buget sau cu taxa se actualizeaza dupa primul semestru al anului I si apoi anual, in functie de performantele universitare.Informatii complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admitere Licenta 2020 si pe pagina oficiala de Facebook . Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail admitere@ase.ro , telefonic 021.319.19.00/01, interior 360, 306 sau prin Zoom, Skype, Google meet.Fii student la ASE!ASE ofera anual aproximativ 3 400 de* burse de excelenta - intre 1 000 si 1 500 lei/luna;* burse de performanta - intre 1 000 si 1 400 lei/luna* burse de merit - 750 lei/luna;* burse sociale - 600 lei/luna;* burse sociale ocazionale - 600 lei/semestru.Poti pleca lacu una dintre cele peste 550 de burse Erasmus, chiar dupa primul an de facultate.* Intregul campus universitar are o pozitie excelenta pe harta capitalei - cursurile si seminariile se desfasoara in cele 7 cladiri din centrul Bucurestiului;* Poti studia in spatii moderne de invatamant: sali de curs si amfiteatre dotate cu tehnologii de ultima generatie;* Beneficiezi de 10 sali de lectura cu 400 000 de volume in biblioteca;* Poti opta pentru unul din cele peste 4 600 de locuri in cele 12 camine ASE, toate situate in zone centrale ale orasului;* Poti savura o mancare mereu variata, proaspata si gustoasa, la preturi studentesti, la Cantina Moxa si Cantina restaurant Cihoschi;* Te mentii in forma in sali de sport ultramoderne (aerobic, fitness, baschet, fotbal, volei etc.).Ca student la ASE, ai sanse maxime de a-ti construi o cariera frumoasa, cu un viitor sigur, sa-ti gasesti un loc de munca ofertant si sa devii un om de succes.Implica-te, fii activ si alege un Lider! Cu siguranta vei deveni un Lider! Film de prezentare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.