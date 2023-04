BAC 2012: 77% dintre absolventii promotiilor 2011-2012, inscrisi la proba orala de limba romana

Aproximativ 77% dintre absolventii promotiilor 2011-2012 s-au inscris pentru sustinerea probei orale la limba romana din cadrul examenului de bacalaureat care incepe luni, a anuntat ministrul interimar al Educatie, Liviu Pop.

Ministrul interimar al Educatiei a spus ca pentru acest examen, organizat in 621 de centre, s-au inscris in total 199.272 de candidati, dintre care 154.367 din promotia 2012 si 44.905 promotia anterioara.

Potrivit ministrului, din promotia 2012 nu s-au inscris 34.764, iar din promotiile anterioare nu s-au inscris 27.174.

Bac 2012: Aproape 3.000 de politisti asigura ordinea

Secretarul de stat Stelian Fedorca a precizat ca la proba de evaluare a competentelor de comunicare orala in limba romana care incepe luni au fost inscrisi 155.955 de candidati, examenul desfasuranduse in 140 de unitati.

De asemenea, pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna au fost inscrisi 7.769 de candidati, pentru proba de evaluare a competentelor digitale, 148.990 dde candidati, iar pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala, 146.713 candidati.

La prima proba scrisa a bacalaureatul, la limba si literatura romana, din 2 iunie, au fost inscrisi 171.720 de candidati, pentru proba scrisa de limba materna s-au inscris 7.826 de candidati, iar pentru ultimele probe - 183.107 si, respectiv, 174463, a precizat secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, Stelian Fedorca.

Ads

El a mai spus ca una dintre cauzele pentru care multi elevi nu s-au inscris este aceea ca la data de 30 mai aveau situatia scolara neincheiata sau erau corigenti.

Secretarul de stat a mai spus ca pentru prima proba a bacalaureatului, sustinuta in intervalul 11-13 iunie, exista 75 de variante de subiecte, respectiv 75 de bilete pe zi, timpul alocat fiecarui candidat pentru prezentare fiind intre 10 si15 minute.

Intrebat care este situatia anchetei privind bacalaureatul olimpicilor, Fedorca a precizat ca aceasta este in derulare.

Examenul de bacalaureat incepe luni, cu proba orala la limba si literatura romana, candidatii intrand in salile de examen incepand de la ora 12.00, in ordinea afisata, respectand criteriul alfabetic si ora prevazuta pentru fiecare grupa.

Candidatii care nu se prezinta la testele orale pot participa la probele scrise, insa nu pot promova examenul de bacalaureat.

Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana nu va fi exprimat prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta, respectiv mediu, avansat si experimentat. Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana va fi stabilit de comun acord de catre cei doi profesori examinatori.

Ads

Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate in anii 2010 si 2011 pot solicita recunoasterea probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale si a probelor scrise sustinute in aceste sesiuni.

Proba orala la limba romana de la prima sesiune a examenului de bacalaureat 2012 va avea loc luni, marti si miercuri. In perioada 13-15 iunie va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, candidatii urmand sa sustina proba la limbile croata, maghiara, germana, sarba, slovaca, turca si ucraineana.

Evaluarea competentelor digitale se va desfasura in perioada 15-18 iunie, iar evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala, intre 25 si 27 iunie.

Bac 2012: Subiectele probei orale la Romana pot fi rezolvate in 15 minute

Probele scrise ale examenului national de bacalaureat incep in 2 iulie cu testarea la limba si literatura romana. Candidati vor sustine in 3 iulie proba scrisa de limba si literatura materna, in 4 iulie proba obligatorie a profilului si in 6 iulie proba la alegere a profilului si specializarii.

In 8 iulie vor fi afisate rezultatele, iar in 9 iulie, intre orele 8.00 si 12.00, vor fi depuse contestatiile. In perioada 10 -12 iulie va avea loc solutionarea contestatiilor, iar in 13 iulie vor fi afisate rezultatele finale.

Ziare.com v-a tinut la curent cu rezultatele examenului de Bacalaureat 2015, din toate judetele, orasele si liceele din tara.