S-au afisat rezultatele finale la Bacalaureat, sesiunea de toamna. Promovabilitate extrem de redusa

Zeci de candidati au incercat sa copieze

Comparativ cu rata de promovare generata de rezultatele initiale (31,5%) se constata o majorare de 1,9%, Transmite Ministerul Educatiei.Dintre acestia, 7.543 de candidati provin din promotia curenta, iar 4.199 de candidati provin din promotiile anterioare.Rata de succes pentru promotia din anul scolar 2019 - 2020 a crescut la 36,4% (de la 34% - inainte de contestatii), in timp ce pentru promotiile anterioare, ponderea candidatilor promovati este de 30,5% (27,8% inainte de solutionarea contestatiilor).Au fost depuse 10.355 de contestatii (12.482 in 2020), defalcate astfel: proba E) a) - 2.664, proba E) b) - 25, proba E) c) - 4.072 si proba E) d) - 3.590. In cazul a 6.096 de lucrari, notele au fost modificate (prin crestere sau micsorare).S-au prezentat 34.462 de candidati din totalul celor 42.747 de candidati inscrisi. Demn de reiterat este faptul ca un candidat a incheiat examenul cu media generala 10 (zece). Pentru sesiunea de toamna a bacalaureatului, acest rezultat reprezinta o premiera. Candidatul face parte din promotia curenta.Din cauza unor fraude sau tentative de frauda au fost eliminati 169 de candidati.Precizam ca media minima de promovare a examenului este 6 (sase), iar nota minima pentru fiecare proba scrisa este 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidatilor prezenti, incluzand in aceasta categorie si candidatii eliminati.Rezultatele finale au fost afisate astazi, 5 septembrie, la ora 10:00, in centrele de examen si pe pagina web dedicata . La fel ca in prima sesiune, rezultatele pot fi accesate in baza unui cod furnizat fiecarui candidat, datele personale fiind anonimizate, in conformitate cu prevederile specifice in vigoare (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD).