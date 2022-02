BAC 2011 - Liviu Pop (FSLI) explica esecul: Profesorii sunt in stres continuu (Video)

Liviu Pop, secretarul general la Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), este de parere ca rezultatele slabe de la Bacalaureatul de anul acesta sunt cauzate de stresul resimtit de profesori si elevi deopotriva.

"Competentele care s-au dat inainte de examen au creat un stres in plus pe elevi, camerele de luat vederi s-a spus pe ultima suta de metri ca se pun in scoli si s-a creat un stres continuu. Iar resursa umana, cadrele didactice, trebuie sa recunoastem ca incepand cu decembrie 2009 sunt in stres continuu", a declarat Liviu Pop, la Realitatea TV.

Sindicalistul aminteste ca in invatamant s-au redus aproape 30.000 de posturi si multe unitati scolare s-au inchis, ceea ce s-a adaugat la tensiunea resimtita de profesori. Liviu Pop adauga ca programele sunt "incarcate cu balast si nereformate".

Federatia parintilor cere demisia ministrului Funeriu, dupa dezastrul de la BAC

"(...) Programele scolare nu se doresc a fi reformate, aici e principala problema faptul programele contin balast si ministerul refuza sa faca in asa fel incat elevii sa invete ce au nevoie pe parcursul vietii. Nu cred ca procentele reprezinta realitatea scolii romanesti. Curba lui Gauss ne spune ca daca avem 60 de absolventi cu nota 10 ar trebui sa avem 60 cu nota 1", a declarat Liviu Pop,

Promovabilitatea din acest an la Bacalaureat a fost de 44,47%, acesta fiind cel mai slab rezultat din istorie. Promovabilitatea in Bucuresti, inainte de depunerea contestatiilor, a fost de 40,03%, cea mai mica inregistata vreodata in Capitala.

