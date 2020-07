Bacalaureat 2020: A doua sesiune se desfasoara in intervalul 24 august - 5 septembrie

Potrivit Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC), calendarul sesiunii august-septembrie 2020 a examenului national de Bacalaureat a fost aprobat prin ordin de ministru si transmis spre publicare in Monitorul Oficial.Conform ordinului, inscrierea candidatilor este programata in intervalul 13-24 iulie. Documentele-tip de inscriere - completate si semnate - pot fi depuse la secretariatele unitatilor de invatamant -centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/posta, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unitatilor de invatamant.Probele scrise sunt programate in saptamana 24-27 august, astfel:24 august: Limba si literatura romana - E.a)25 august: proba obligatorie a profilului - E.c)26 august: proba la alegere a profilului si specializarii - E.d)27 august: Limba si literatura materna - proba E.b)Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se pot realiza in 28 si 31 august, respectiv 1 septembrie. In acest sens, comisiile de Bacalaureat din unitatile de invatamant liceal vor calcula mediile candidatilor si vor asigura echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenta, la probele de profil din cadrul examenului national de Bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.Afisarea primelor rezultate la probele scrise va avea loc in 2 septembrie (pana la ora 12:00) si va fi urmata de etapa depunerii contestatilor, in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00. La fel ca in prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui, in conformitate cu prevederile specifice in vigoare (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD). Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit electronic si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate in 5 septembrie.Nota minima de promovare, pentru fiecare proba, este 5, iar media finala pentru promovarea examenului este cel putin 6.