Bacalaureat 2020. Cinci sfaturi si doua exercitii de relaxare oferite de psiholog, pentru a fi in forma la examen

Discutiile cu cei dragi

Odihna si o alimentatie sanatoasa

Evitarea conflictelor

Fa ceea ce simti ca iti va fi de folos

Exercitiile de relaxare

Daca observam ca starea de agitatie de dinaintea examenului ne impiedica sa avem o functionare normala si apar modificari grave ale somnului, precum si scaderea semnificativa a poftei de mancare, dureri inexplicabile, ganduri fataliste sau alte manifestari ingrijoratoare, ar trebui sa discutam cu persoanele apropiate sau sa cerem ajutor specializat. De cele mai multe ori, astfel de tulburari se regleaza rapid si usor, daca se intervine la timp.In ziua de dinaintea examenului, este foarte important nim trupul si mintea, spune psihologul. Pentru a putea functiona optim, avem nevoie de 7-8 ore de somn, o alimentatie sanatoasa si o hidratare potrivita. Pe cat posibil, sa evitam bauturile puternic energizante, stimulentele, alcoolul sau fumatul excesiv.Catalina David a mai precizat ca este recomandat sa evitam conflictele sau discutiile aprinse care pot genera emotii dificil de gestionat, precum furie sau tristete. De asemenea, pentru a nu intra in panica, e important sa iti organizezi timpul si sa iti pregatesti lucrurile de care vei avea nevoie a doua zi. In timpul examenului, citeste subiectele cu atentie si urmareste sa te incadrezi in timp, mai arata psihologul.Fiecare om functioneaza diferit. Unii vor simti sa repete anumite capitole, altii vor avea nevoie sa isi goleasca mintea. Este de preferat ca fiecare sa faca ceea simte ca a functionat cel mai bine pentru el in trecut. Din fericire, inaintea examenului de Bacalaureat toti elevii au deja o experienta solida in examinari: teste, teze, alte examene nationale, de admitere , olimpiade, concursuri scolare, etc. Candidatii ar trebui sa apeleze cu incredere la aceasta experienta solida din interiorul lor:Pentru reglarea anxietatii dinaintea examenului, tehnicile de relaxare mindfulness, respiratie constienta si-au dovedit utilitatea. Pentru cei care au deja experienta cu aceste exercitii, este recomandat sa continue sa le foloseasca. Pentru ceilalti, inca nu este timpul pierdut. Psihologul Catalina David propune doua exercitii de relaxare:: "Asaza-te intr-o pozitie cat mai confortabila, cu mainile si picioarele relaxate, spatele intins, ca si cand vertebrele ar fi zalele unui lant. In aceasta pozitie, concentreaza-te asupra fiecarei inspiratii si expiratii. Nu incerca sa le controlezi, doar urmareste cat de natural se repeta fiecare etapa a respiratiei. Aminteste-ti ca respiratia este energie, fiecare inspiratie iti hraneste fiecare celula, intretine viata si concentrarea, iar fiecare expiratie te ajuta sa scoti din interiorul tau tot balastul si lucrurile care nu iti sunt de folos. Dupa ce urmaresti 10-20 de inspiratii si expiratii, iti poti transmite un gand pozitiv, precum: "Ma voi descurca la examen", "Sunt pregatit", "E normal sa fiu emotionat, dar voi rezolva toate provocarile". Spune-ti in mintea ta acest gand bun, prietenos, pozitiv si incurajator de cate ori vrei si intoarce-te la exercitiul de respiratie de cate ori simti nevoia. Da-ti un sfat, o incurajare din viitor.": "Incearca sa-ti inchipui cum vei fi tu peste 5-10 ani, iar din pozitia aceea de adult sa-ti dai un sfat, o incurajare tie, cel de acum, cel care se pregateste de examen. Ce ti-ai spune? Dar daca te-ai intoarce in timp in urma cu 4 ani, la examenul de la finalul scolii generale, ce ti-ai spune tie? Cum te-ai incuraja inainte de examen?"Psihologul subliniaza faptul ca este absolut normal ca, inaintea unui examen important, cum este cel de Bacalaureat, elevii sa se simta emotionati, incordati, stresati sau chiar tematori. Aceasta precizeaza ca este o stare potrivita cu momentul si nu este nimic in neregula cu un copil (sau cu un adult) daca are astfel de stari inaintea unei evaluari. De asemenea, elevii ar trebui sa stie ca noi, oamenii, suntem inzestrati cu resurse care ne ajuta sa ne mobilizam, de indata ce stim care este sarcina pe care o avem de dus la capat:, adauga aceasta.Catalina David mai explica faptul ca nu exista retete care pot garanta succesul la examene, adica o solutie care sa poata fi folosita de oricine pentru a se asigura ca va obtine rezultatele scontate. Succesul este subiectiv, pentru ca, pentru un elev poate insemna succes sa obtina nota de trecere, pentru altul, nota maxima.Reusita tine de multe variabile: pregatirea fiecaruia, abilitatile si capacitatile sale, modalitatile in care isi gestioneaza emotiile, motivatia interioara, sustinerea celor din jur, starea de sanatate, contextul specific al vietii in care elevul sustine examenul. Insa, sfatul cel mai de pret pe care il ofera psihologul este ca: