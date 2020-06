Bacalaureat 2020: Peste 138.000 de elevi au sustinut proba la Matematica sau Istorie. 6.000 nu s-au prezentat, 57 fiind in izolare

Ziare.

Potrivit Ministerului Educatiei, miercuri s-a desfasurat proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat - E) c), sesiunea iunie-iulie 2020. 138.104 candidati au sustinut proba scrisa, iar 5.935 de candidati nu s-au prezentat. Dintre acestia, 57 se afla in izolare, iar 5 candidati erau spitalizati/in carantina.Nu s-au inregistrat cazuri in care temperatura sa depaseasca valoarea maxima de 37.3̊ C.Totodata, au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 105 candidati.Subiectele si baremele de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe site-ul dedicat, de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie.Ultima proba, cea la alegere a profilului, va avea loc joi.Primele rezultate vor fi afisate in 30 iunie, pana la ora 12.00. Ministerul Educatiei si Cercetarii va publica rezultatele elevilor obtinute in urma sustinerii examenelor nationale cu anonimizarea numelui si a prenumelui.Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic, in 30 iunie, in intervalul orar 16:00 - 19:00, si 1 iulie, in intervalul orar 8:00 - 12:00. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit electronic si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestoraRezultatele finale vor fi anuntate in 5 iulie.