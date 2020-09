Bacalaureat 2020: Prima nota de 10 din ultimii 18 ani, in sesiunea din toamna

Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a Examenului National de Bacalaureat 2020 este de 31,5%, in crestere cu aproape un procent comparativ cu sesiunea august-septembrie 2019 (30,8%).Din totalul candidatilor promovati (10.858), 7.038 de candidati fac parte din promotia curenta, iar 3.820 de candidati provin din promotiile anterioare. Rata de succes pentru promotia 2019 - 2020 este de 34%. In cazul promotiilor anterioare, procentul candidatilor promovati este de 27,8.La probele scrise s-au prezentat 34.462 de candidati din cei 42.747 de candidati inscrisi. Au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 169 de candidati (acestia nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni).Un candidat din judetul Bihor a incheiat examenul cu media generala 10. Aceasta realizare, in sesiunea de toamna a Bacalaureatului este o premiera a ultimilor 18 ani. Candidatul este din promotia curenta.Judetele cu rate de promovare de peste 35%, in sesiunea curenta, sunt: Caras-Severin (35,1%), Valcea (35,2%), Covasna (35,4%), Bistrita Nasaud (35,7%), Suceava (36%), si Botosani (41,7%). Rata de reusita pentru candidatii din Capitala este de 34,2%.Rezultate scazute (sub 25%) s-au inregistrat in judetele Vrancea (24,3%) si Ilfov (24,7%).Media minima de promovare a examenului este 6, iar nota minima pentru fiecare proba scrisa este 5. Procentul de promovare este calculat din totalul candidatilor prezenti, incluzand in aceasta categorie si candidatii eliminati.Rezultatele (inainte de contestatii) au fost afisate astazi, 2 septembrie, in centrele de examen si pe pagina web dedicata, bacalaureat.edu.ro La fel ca in prima sesiune, rezultatele sunt publicate prin anonimizare, in conformitate cu prevederile specifice in vigoare (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD).Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic, tot astazi, in intervalul orar: 14:00 - 20:00.In cazul formularii si transmiterii in sistem electronic a contestatiilor, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit inclusiv o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere.Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sambata, 5 septembrie.