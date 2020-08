Bacalaureat 2020: Proba obligatorie a profilului a avut loc marti. Ce subiecte au primit elevii

Subiecte profil real

Dintre acestia, patru se afla in izolare, iar sase candidati sunt spitalizati/in carantina.Nu s-au inregistrat cazuri in care temperatura sa depaseasca valoarea maxima de 37.3ĚŠ C. Au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 55 de candidati.Subiectele si baremele de corectare pentru aceasta proba au fost publicate la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro , de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie.

Mate-info.pdf by Sinziana Verestiuc on Scribd

Subiecte profil uman

E_c_istorie 2020.pdf by Sinziana Verestiuc on Scribd