Bacalaureat 2020, sesiunea toamna: 10 candidati au avut temperatura peste 37.3 grade Celsius. Ce subiecte au primit elevii

Subiect profil real

Nu s-au prezentat 3.131 de candidati, in timp ce 45 de candidati au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda. 10 candidati au avut temperatura peste 37.3 grade Celsius, doi au fost in izolare la domiciliu, iar trei spitalizati/carantinati.Subiectele si baremul de corectare pentru proba de Limba si literatura romana au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro , de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie.Candidatii care au sustinut astazi proba la Limba si literatura romana au primit la ultimul subiect de la profilul uman "Particularitati de constructie a unui personaj dintr-o nuvela studiata". Subiectele I si II sunt identice la filierele Uman si Real.

E_a_romana_real_tehn_2020_v... by Sinziana Verestiuc on Scribd

Subiect profil uman

E_a_romana_uman_ped_2020_va... by Sinziana Verestiuc on Scribd

Celelalte probe se vor desfasura conform urmatorului calendar:: proba obligatorie a profilului - E.c): proba la alegere a profilului si specializarii - E.d): proba la Limba si literatura materna - proba E.b)Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se vor derula in zilele de 28 si 31 august, respectiv 1 septembrie. In acest sens, comisiile de bacalaureat din unitatile de invatamant liceal vor calcula mediile candidatilor si vor asigura echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenta la probele de profil din cadrul examenului national de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.Afisarea primelor rezultate inregistrate la probele scrise va avea loc in data de 2 septembrie (pana la ora 12:00) si va fi urmata de etapa depunerii contestatiilor, in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00.La fel ca in prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui, in conformitate cu prevederile specifice in vigoare (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD).Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit electronic inclusiv o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sambata, 5 septembrie.