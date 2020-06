Bacalaureat 2020. Subiectele la proba de Limba si literatura romana

Atat la, cat si la, candidatii au avut la subiectul I un text la prima vedere "Amintiri despre G. Calinescu", de Mircea Bandu.La subiectul I, punctul B, candidatii au avut de facut un text argumentativ despre cum contribuie mass-media (daca da sau daca nu) la crearea imaginii publice a unei persoane.La subiectul II au avut de prezentat perspectiva narativa a unui fragment din "Arhanghelii" de Ion Agarbiceanu.La subiectul III au avut de redactat un eseu despre particularitatile unei comedii studiate.

Accesul in sala de examen s-a facut pana la ora 8:30, dupa masurarea temperaturii candidatilor, care nu trebuie sa depaseasca 37,3 grade Celsius. Pentru elevii care nu au trecut de triajul epidemiologic, se afla in izolare sau sunt confirmati pozitiv cu noul coronavirus, se va desfasura o sesiune speciala incepand cu 6 iulie.In acest an, peste 155.000 elevi s-au inscris la examenul de Bacalaureat, dintre care, aproximativ 123.800 candidati din promotia curenta si 31.800 candidati din promotiile anterioare, conform Ministerului Educatiei.Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat .edu.ro, este prevazuta pentru data de 30 iunie (pana in ora 12:00). Numele si a prenumele candidatului fiind anonimizate. Fiecare candidat va primi un cod unic cu care se poate loga pe site pentru a-si afla notele.Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, online, in intervalul orar 16:00 - 20:00, respectiv 1 iulie, in intervalul orar 8:00 - 12:00. Candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 5 iulie.Maine, 23 iunie, va avea loc examenul scris la Limba si literatura materna pentru absolventii de liceu care au studiat aceasta materie.Miercuri, 24 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului, iar joi, 25 iunie, proba la alegere a profilului si a specializarii.