Peste 133.000 de elevi dau BAC-ul la Limba si Literatura Romana. Subiectele sunt fara intrebari-capcana

Nu accept sub nicio forma formulari de tip capcana

El sustine ca acest lucru a fost cauzat de pandemie si, avand in vedere contextul in care s-au desfasurat cursurile in anul scolar care s-a incheiat, ministrul a precizat ca nu accepta ca subiectele la examen sa nu fie unele clare sau sa aiba capcane.Marti, 29 iunie, se va desfasura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii. Ultima proba scrisa, proba la Limba si literatura materna, este programata joi, 1 iulie.Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat .edu.ro, este prevazuta pentru data de 5 iulie (pana la ora 12:00).Contestatiile pot fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. In aceasta situatie, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie.Afisarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui si a prenumelui candidatului.Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu afirma ca programa si subiectele au fost adaptate situatiei create in sistemul de educatie de anul de pandemie."Avem o flexibilizare in sensul adaptarii programei de examen la specificul acestui an scolar. In fiecare dimineata dinaintea examenului vor fi extrase, apoi verificate si reverificate subiectele, apoi baremul de corectura, pentru a face tot posibilul in vederea unei promovari cat mai ridicate, fara sa coboram, subliniez, fara sa coboram gradul de dificultate a subiectelor, dar insistand pe formularea clara a acestor subiecte care sa fie adecvate pregatirii elevilor pentru examen. (...)Nu accept sub nicio forma formulari de tip capcana care nu sunt conforme gradului de dificultate mediu, care este un grad de dificultate impus pentru orice examen national. Nu este un examen in care sa probam cat de multe capcane intindem elevilor. Nu este corect ca elevii sa fie responsabili de toate neajunsurile ultimei perioade, alaturi de neajunsurile cronice ale sistemului de invatamant . Pentru aceste lucruri suntem responsabili in primul rand noi, cei din educatie, profesorii in ultima instanta, dar nicidecum elevii, nu doresc sa se descarce aceste neajunsuri pe elevii care sustin examenul de bacalaureat", a afirmat Cimpeanu.El a facut apel la elevi sa nu incerce sa fraudeze examenul, amintind ca cei eliminati pentru frauda nu vor putea echivala in sesiunile viitoare probele deja date si nici nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni ale bacalaureatului.Probele incep la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis pana la ora 8:30.In salile de clasa trebuie asigurate urmatoarele masuri de prevenire si protectie:fiecare centru de examen va dispune de de asistenta medicala, echipamente si materiale de protectie (dezinfectanti, masti etc.).intrarile/iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzator si dezinfectate in mod regulat.in salile de clasa in care se desfasoara probele, locurile se stabilesc astfel incat sa existe intre candidati o distanta de 1 metru unul fata de celalalt, pe randuri si intre randuri.in situatia in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distantarea maxima posibila.fiecare persoana care are drept de acces in scoala va primi cate o masca la sosire si, daca solicita, si la plecare.salile de clasa vor avea dezinfectanti pentru maini.in incinta centrului de examen va fi purtata, obligatoriu, masca de protectie.colectarea mastilor purtate se va face in locuri special amenajate si semnalizate.In acelasi timp, este interzis schimbul de obiecte personale.Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiaza de prelungirea timpului de lucru, cu maximum doua ore, candidatii pentru care s-a aprobat aceasta solicitare de catre Comisia Judeteana de Organizare a examenului de Bacalaureat, in baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare.Toate salile de examen au in dotare camere functionale de supraveghere video si audio.Pentru rezolvarea subiectelor, candidatii vor folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematica si Geografie, candidatii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hartia folosita este doar cea distribuita in sala de examen.Pentru elevii care solicita si primesc, in cazuri justificate, aprobarea Comisiei Nationale de Organizare a Examenului de Bacalaureat in vederea sustinerii probelor cu subiectul de rezerva, se organizeaza proba scrisa/probele scrise dupa finalizarea ultimei probe prevazute in calendarul de desfasurare a Bacalaureatului.Este interzisa introducerea in salile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete etc. De asemenea, elevii vor fi informati ca nu este permis accesul in sali cu manuale , dictionare, notite, insemnari etc., precum si cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).In acelasi timp, candidatilor le este interzis sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare in interior sau cu exteriorul.Cei surprinsi in aceste situatii vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ:recunoasterea/echivalarea/ sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale;sustinerea tuturor probelor scrise si obtinerea notei 5 (cel putin) la fiecare dintre acestea;obtinerea mediei 6 (cel putin) la probele scrise.Ministerul Educatiei pune la dispozitia celor interesati linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfunctionalitati pe durata probelor scrise. Numarul va fi disponibil in perioada 28 iunie - 1 iulie, intre orele 8:00 - 16:00.