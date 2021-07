Bacalaureat 2021. 5.774 candidati au sustinut, joi, ultima proba. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie

"Astazi, 1 iulie, absolventii invatamantului liceal, care au studiat intr-o limba a minoritatilor nationale (croata, italiana, germana, maghiara, slovaca, sarba, ucraineana sau turca), au sustinut proba scrisa la disciplina Limba si literatura materna - E) b). Au fost prezenti 5.774 de candidati (98% din cei 5.866 de candidati inscrisi). Nu s-au inregistrat cazuri de candidati eliminati pentru frauda/tentativa de frauda. 92 de candidati nu s-au prezentat", a transmis, joi seara, Ministerul Educatiei.Primele rezultate vor fi afisate in data de 5 iulie, pana la ora 12:00.Contestatiile pot fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. In aceasta situatie, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie. Rezultatele vor fi publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui candidatului.