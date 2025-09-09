Dezastru la simularea bacalaureatului - licee cu promovabilitatea 0%

Rezultate foarte proaste la simularea bacalaureatului, mai ales la colegiile tehnice din judetul Mehedinti, unde in cateva unitati niciun elev nu a promovat.

Astfel, niciun elev din patru licee din Mhedinti nu a reusit sa treaca testele, arata TVR News. Acestia nu au reusit sa promoveze la matematica, plangandu-se ca aceasta este prea grea.

"A fost dificil la matematica, subiectele au fost mult mai dificile decat ne-am asteptat", a spus o eleva.

"Nu am reusit sa rezolv nici primul subiect, pentru ca nu am repetat absolut nimic si am fost prea sigur pe mine ca vor pica mai multe subiecte de a-XII-a si n-am reusit", a spus altul.

Vasile Busuioc, directorul Colegiului Tehnic Decebal din Mehedinti, a declarat ca elevii vor face, dupa ore, meditatii la matematica, romana si biologie.

"Din fericire, e doar o simulare, si mai avem timp si noi si cadrele didactice si elevii, pana in vara, sa imbunatatim procentajul", a spus Marian Suta, inspector scolar general ISJ Mehedinti.

Ziare.com v-a tinut la curent cu rezultatele examenului de Bacalaureat 2015, din toate judetele, orasele si liceele din tara.

