Dezastru la simularea bacalaureatului - licee cu promovabilitatea 0%

Marti, 05 Martie 2013, ora 00:08
2400 citiri
Dezastru la simularea bacalaureatului - licee cu promovabilitatea 0%
Foto: Pro Tv

Rezultate foarte proaste la simularea bacalaureatului, mai ales la colegiile tehnice din judetul Mehedinti, unde in cateva unitati niciun elev nu a promovat.

Astfel, niciun elev din patru licee din Mhedinti nu a reusit sa treaca testele, arata TVR News. Acestia nu au reusit sa promoveze la matematica, plangandu-se ca aceasta este prea grea.

"A fost dificil la matematica, subiectele au fost mult mai dificile decat ne-am asteptat", a spus o eleva.

"Nu am reusit sa rezolv nici primul subiect, pentru ca nu am repetat absolut nimic si am fost prea sigur pe mine ca vor pica mai multe subiecte de a-XII-a si n-am reusit", a spus altul.

Vasile Busuioc, directorul Colegiului Tehnic Decebal din Mehedinti, a declarat ca elevii vor face, dupa ore, meditatii la matematica, romana si biologie.

"Din fericire, e doar o simulare, si mai avem timp si noi si cadrele didactice si elevii, pana in vara, sa imbunatatim procentajul", a spus Marian Suta, inspector scolar general ISJ Mehedinti.

Ziare.com v-a tinut la curent cu rezultatele examenului de Bacalaureat 2015, din toate judetele, orasele si liceele din tara.

AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”
AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”
AUR a depus patru sesizări de neconstituționalitate la Curtea Constituțională împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând că „prin...
Tensiuni la cote maxime. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au amânat ședința coaliției după atacurile din ultimele zile
Tensiuni la cote maxime. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au amânat ședința coaliției după atacurile din ultimele zile
Ședința Coaliției programată pentru astăzi a fost amânată cu o zi, urmând ca Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu să discute miercuri despre reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului...
#rezultate simulare bacalaureat, #simulare Bacalaureat , #bacalaureat
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
Digi24.ro
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate si traditii distruse pentru un resort de lux
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail IN DIRECT: "E cea mai mare gafa din viata mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ
  2. Urs dus la spital după ce a mâncat prea multe fructe. Animalul a devenit vedetă pe internet VIDEO
  3. Viktor Orbán susține că SUA au acceptat victoria Rusiei în război. Premierul maghiar vorbește despre o împărțire teritorială a Ucrainei
  4. Vladimir Putin l-a decorat pe generalul care a fost strategul invaziei în Ucraina. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva acestuia pentru crime de război
  5. Un copil de zece ani din Sibiu a fost legat cu lanțul de masă de tatăl lui, care a motivat că trebuia să meargă la cumpărături. Polițiștii l-au reținut pe părinte
  6. Cel puțin 10 morți și peste 60 de răniți după ce un autobuz supraetajat a fost lovit de un tren. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
  7. Alexandru Bălan, spionul rus care a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus, via Budapesta, audiat astăzi de DIICOT
  8. Percheziții ample în Ploiești după mai multe spargeri într-un centru comercial. Cum operau hoții din mall
  9. Cod galben de vijelii, fulgere și grindină în mai multe județe din țară. Recomandări pentru șoferi HARTĂ
  10. A fost amânat examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA. Care este motivul