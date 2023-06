Incepe BAC-ul "de toamna". Aproape 25.000 de elevi picati la prima sesiune s-au inscris din nou la examen

Sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat incepe luni, cu proba scrisa la limba si literatura romana. Peste 42.700 de candidati s-au inscris pentru a participa la a doua sesiune a Bacalaureatului. Primele rezultate vor fi afisate in 2 septembrie, iar cele dupa solutionarea contestatiilor - in 5 septembrie. Probele scrise incep la ora 9.00, accesul elevilor in sali fiind permis pana la ora 8.30. Ministerul Educatiei aminteste ca toate masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor prevazute in ordinul comun al institutie si al Ministerului Sanatatii sunt valabile si pentru aceasta sesiune a examenului de Bacalaureat.

Potrivit Ministerului Educatiei, peste 42.700 de candidati s-au inscris in vederea sustinerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului national de bcalaureat 2020, incepand de luni, 24 august. Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, peste 24.900 de candidati provin din promotia 2019-2020, iar aproximativ 17.800 de candidati sunt din promotiile anterioare.

Probele scrise sunt programate in saptamana 24 - 27 august, dupa urmatorul calendar:

24 august: Limba si literatura romana - E.a)

25 august: proba obligatorie a profilului - E.c)

26 august: proba la alegere a profilului si specializarii - E.d)

27 august: Limba si literatura materna - proba E.b)

Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se vor derula in zilele de 28 si 31 august, respectiv 1 septembrie. In acest sens, comisiile de bacalaureat din unitatile de invatamant liceal vor calcula mediile candidatilor si vor asigura echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenta la probele de profil din cadrul examenului national de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afisarea primelor rezultate inregistrate la probele scrise va avea loc in data de 2 septembrie (pana la ora 12:00) si va fi urmata de etapa depunerii contestatiilor, in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00. La fel ca in prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui, in conformitate cu prevederile specifice in vigoare (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD).

Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit electronic inclusiv o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.

Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate in 5 septembrie.

Probele scrise incep la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis pana la ora 8:30. Ministerul Educatiei aminteste ca toate masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor prevazute in ordinul comun MEC - MS nr. 4.267/841/2020 sunt valabile si pentru sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat.

Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. Toate salile de examen au in dotare camere functionale de supraveghere video si audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidatii vor folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematica si Geografie, candidatii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hartia folosita este doar cea distribuita in sala de examen.

Pentru elevii care solicita si primesc, in cazuri justificate, aprobarea Comisiei Nationale in vederea sustinerii probelor cu subiectul de rezerva, se organizeaza proba scrisa/probele scrise dupa finalizarea ultimei probe prevazute in calendarul de desfasurare a examenului.

Este interzisa introducerea in salile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete etc. De asemenea, elevii vor fi informati ca este interzis accesul in sali cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., precum si cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

In acelasi timp, candidatilor le este interzis sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare in interior sau cu exteriorul. Cei surprinsi in aceste situatii vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinta, acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni.

Nota minima de promovare, pentru fiecare proba, este 5 (cinci), iar media finala pentru promovarea examenului este cel putin 6 (sase).

