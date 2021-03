Incepe simularea examenului de bacalaureat. Prima proba: Limba si literatura romana

Pe 24 martie va avea loc proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d), iar pe 25 martie, simularea probei la Limba si literatura materna - proba E.b).Simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a va incepe pe 29 martie, cu proba la Limba si literatura romana.Pe 30 martie va avea loc simularea la matematica , iar elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna vor sustine, pe 31 martie, simularea probei la Limba si literatura materna.Elevii din localitatile aflate in carantina pot parasi localitatile pe baza declaratiei pe propria raspundere, bifand "motive justificate""Pentru simulari, copiii vor putea sa vina in unitatile scolare de aici, pentru simularea pentru Bacalaureat, in liceele din Bucuresti. Prefectul de Ilfov tocmai a luat aceste masuri pentru a permite copiilor sa se deplaseze pe baza unei declaratii si aici, in Bucuresti, am rugat Politia Capitalei sa asigure patrule in jurul liceelor, pentru a se asigura ca se respecta masurile de siguranta, respectiv purtarea mastii si distantarea fizica ", a spus prefectul Capitalei.