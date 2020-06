Judetele in care toti elevii din anii terminali vin la pregatire. Capitala sta foarte prost

Ziare.

In unele judete, elevii au anuntat in proportie de 100% ca vor veni la pregatire, situatia fiind mai putin buna chiar in Capitala, dupa cum a spus ministrul Educatiei, Monica Anisie.Per total,la cursurile de pregatire."Pe tara procentul este de 60% dintre elevi, dar sunt judetele si cu 100%. De exemplu, in judetele Ialomita, Covasna, Harghita avem procente de participare aproape de 100%. Unde stam prost este in Bucuresti", a spus Anisie pentru StiriEdu.ro. In Capitala, peste 7.000 de elevi de clasa a VIII-a si peste 5.500 de elevi de clasa a XII-a si a XIII-a seral/FR au anuntat ca vin la pregatire in perioada 2-12 iunie, practic mai putin de jumatate dintre elevii de a VIII-a si o treime dintre cei care termina liceul, arata EduPedu.ro. Conform regulilor, elevii de liceu nu trebuie sa stea mai mult de trei ore intr-o clasa, iar cei de scoala generala 2 ore.De asemenea, conform regulilor, in clase trebuie sa existe o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare persoana si o distanta minima de 2 m intre elevi.