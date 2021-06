Lectia de gramatica a lui Micutzu pentru candidatii la Bac. Cati de "i" ar trebui sa contina in mod ideal cuvantul "copii"

"Bafta la bac, copii!Bine, daca ai senzatia ca-s prea multi "i" in "copii", sau prea putini, nu te ajuta faptul ca-ti urez eu bafta."Urmaritorii pe Facebook ai lui Micutzu comenteaza, pastrand la randul lor umorul:"Eu zic sa pui 7 de "i", sa fie de unde! Isi ia profesorul cat ii trebuie si daca mai raman, mai pune el pe ici pe colo cate un "i", pe unde nu esti tu sigur ca trebuie!"."Succes celor care au "anceput", au "anteles" si celor cu " vroiau"!"."Cica e in functie de cati copii ai. Daca ai 3 pui copiii, daca ai 4 pui copiiii si tot asa.""Cum zicea cineva mai demult: Bafta, ca succesul presupune munca!""Copiii au scos copii la bac.""Ieu nu ami fac problems ca ieu o maninc pe paine pe romina. Tata ai deputat moare tot dujmani cand ies ieu din ezamen.""Ca sa evitam dilemele, eu zic ca ar trebui sa scrii "Bafta la bac, copilurile!" asta e cu un "i" indubitabil..."Si premierul Citu a avut azi o urare inedita pentru elevi : "Mult succes! For those about to rock, we salute you"