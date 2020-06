Orban anunta o sesiune speciala de Bacalaureat pentru elevii cu probleme de sanatate. Ar putea avea loc in iulie

Ziare.

"Am avut o discutie cu doamna ministru al Educatiei, Monica Anisie, si mi-am dat acordul, ca e clar ca pentru copiii care au temperatura, copiii care sunt in izolare la domiciliu, fiind in ancheta epidemiologica, eventual in spital, nu li se poate rapi sansa de a da Bacalaureatul", a declarat premierul Ludovic Orban, luni seara, la Digi 24.Premierul a subliniat ca i se pare normal ca si elevii de clasa a XII-a sa poata avea o sesiune speciala, ca in cazul Evaluarii Nationale."In ceea ce priveste examenul de Evaluare Nationala, se face o sesiune speciala la doua saptamani si mi se pare corect ca si pentru elevii din clasa a XII-a sa poata", a adaugat premierul.La randul sau, ministrul Sanatatii a precizat la Europa FM ca a doua sesiune a examenului de Bacalaureat ar putea fi organizata la inceputul lunii iulie pentru elevii care, din motive de sanatate, nu se pot prezenta la probele care debuteaza la 22 iunie.Nelu Tataru a spus ca s-a renuntat la ideea ca acesti elevi cu probleme medicale sa fie chemati sa dea BAC-ul in toamna, odata cu cei care au picat examenul in sesiunea de vara.Presedintele Klaus Iohannis anuntase anterior ca va exista o sesiune speciala doar pentru Evaluarea Nationala.