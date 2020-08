Peste 42.700 de candidati inscrisi la sesiunea din toamna a examenului de Bacalaureat

Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, peste 24.900 de candidati provin din promotia 2019-2020, iar aproximativ 17.800 de candidati sunt din promotiile anterioare.Probele scrise sunt programate in saptamana 24 - 27 august, dupa urmatorul calendar:Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se vor derula in zilele de 28 si 31 august, respectiv 1 septembrie.Primele rezultate se vor afisa in data de 2 septembrie (pana la ora 12:00) si va fi urmata de etapa depunerii contestatiilor, in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00.La fel ca in prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui, in conformitate cu prevederile specifice in vigoare (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD).Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit electronic inclusiv o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sambata, 5 septembrie.Probele scrise vor incepe la 9:00. Accesul elevilor in sali se va face pana la ora 8:30. Toate masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor prevazute in ordinul comun MEC - MS nr. 4.267/841/2020 sunt valabile si pentru sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. Toate salile de examen au in dotare camere functionale de supraveghere video si audio.Pentru elevii care solicita si primesc, in cazuri justificate, aprobarea Comisiei Nationale in vederea sustinerii probelor cu subiectul de rezerva, se organizeaza proba scrisa/probele scrise dupa finalizarea ultimei probe prevazute in calendarul de desfasurare a examenului.Nota minima de promovare, pentru fiecare proba, este 5 (cinci), iar media finala pentru promovarea examenului este cel putin 6 (sase).