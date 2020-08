Peste 6.000 de absolventi de liceu care s-au inscris la sesiunea de toamna a bacalaureatului au lipsit la proba a doua. 55 de candidati, eliminati pentru frauda

Miercuri si joi, urmatoarele probe

La a doua proba scrisa a sesiunii august-septembrie a examenului bacalaureat, au participat 22.187 de candidati din cei 28.247 de candidati inscrisi. 6.005 candidati nu s-au prezentat, iar dintre acestia, patru se afla in izolare, iar sase candidati sunt spitalizati ori in carantina, transmite Ministerul Educatiei intr-un comunicat dat publicitatii marti dupa amiazaLa verificarea temperaturii corporale nu s-au inregistrat cazuri in care temperatura sa depaseasca valoarea maxima de 37.3ĚŠ grade, dupa ce luni, la prima proba a examenului zece candidati nu au putut intra in sali din cauza febrei.La proba obligatorie a profilului au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 55 de candidati.Miercuri se va desfasura proba la alegere a profilului si specializarii iar joi este programata proba la Limba si literatura materna."Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se vor derula in zilele de 28 si 31 august, respectiv 1 septembrie. In acest sens, comisiile de bacalaureat din unitatile de invatamant liceal vor calcula mediile candidatilor si vor asigura echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenta la probele de profil din cadrul examenului national de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice" transmite Ministerul Educatiei.In data de 2 septembrie vor fi afisate primele rezultate inregistrate la probele scrise iar in aceeasi zi, in intervalul orar 14:00 - 20:00, se vor putea depune contestatiile, atat in format fizic, cat si electronic.Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, vor fi comunicate sambata, 5 septembrie, acestea fiind publicate anonimizat.