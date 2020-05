Probele orale ale examenului de Bacalaureat nu se vor sustine in acest an. Se echivaleaza sau se recunosc

Ziare.

Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, joi seara, dupa sedinta de Guvern, ca s-au adoptat unele prevederi referitoare la faptul ca la examenul de Bacalauret, examenele de competente nu se vor sustine, ci se vor echivala sau se vor recunoaste."Pentru anul scolar 2019-2020, probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale, probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal si probele de evaluare a competentelor digitale se echivaleaza/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educatiei si cercetarii, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta", a transmis si Ministerul Educatiei.La finalul saptamanii trecute, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca s-a gandit la o procedura pentru cursurile de pregatire privind examenele nationale si cum se vor desfasura Evaluarea Nationala si Bacalaureatul in aceasta vara.Astfel, elevii din clasele a VIII-a si a XII-a vor reveni la scoli 2 saptamani, in perioada 2-12 iunie, pentru a realiza pregatirea de examen.Ministrul a explicat ca, la sosirea la scoala, elevilor li se va lua temperatura, dupa care vor parcurge un culoar bine definit de unitatea de invatamant."Este o procedura la care ne-am gandit, poate va suferi unele modificari (...); ii si familiarizam pe elevi cu procedura, ii invatam de fapt cum anume ar trebui sa se comporte si la examenele nationale vom urma acceasi procedura", a spus Anisie, joi seara, la Realitatea Plus.Potrivit acesteia, fiecare scoala trebuie sa realizeze un program in asa fel incat grupa de zece elevi sa vina intr-un anumit interval orar, sa nu se intalneasca cu alte grupe de cate 10.