Reactie taioasa a tinerei cu 10 la Bac, care a refuzat "momeala" de la Guvern: Parintii mei lucreaza la stat. Tata a fost atentionat asupra postarii mele pe Facebook

De data aceasta, tanara, care a fost si presedintele Consiliului Elevilor, acuza ca asupra parintilor ei s-au facut presiuni dupa ce, in urma cu cateva zile, tot pe Facebook, ea a scris ca nu va lua rasplata financiara promisa de Guvern."Daca parintii mei lucreaza la stat, iar eu ma iau de Guvern, asta inseamna ca trebuie sa accept ca ei sa fie trasi la raspundere pentru cum aleg eu sa ma pozitionez in raport cu Executivul? Tatal meu a fost atentionat asupra ultimei mele postari si aparent unii dintre dumneavoastra sustineti cu tarie ca gestul meu a fost arogant si ca pe mine ma dau banii afara din casa. Ultimul lucru pe care mi-l doresc este ca parintii mei sa fie afectati de cele spuse de mine, asa ca aleg sa fiu proactiva in acest sens: imi dau seama ce incercati sa faceti.Exact cum am spus, nu este cazul sa ne dea banii afara din casa, poate si mie mi-ar fi prins bine 3.000 de lei ca sa petrec cu prietenii la mare, dar spre deosebire de anumiti oameni, eu nu tranzactionez niciun principiu! Nu as mai fi putut sa ma uit in oglinda daca stiam ca eu am luat bani de la Guvern cand Guvernul nu asigura un minim de resurse igienico-sanitare pentru elevii dezavantajati, in plina pandemie. Voi puteti sa va mai uitati in oglinda cand stiti ca acei copii nu au ce manca de pe o zi pe alta si voi le vorbiti despre platforme educationale online? Ati facut prea putin pentru acei copii, din martie pana acum, ca sa ma faceti sa cred ca acei bani nu sunt murdari de iresponsabilitate.Persoanele aflate acum la putere incearca sa imi caute parintii prin diferite forme de contact, direct sau indirect, ca sa ii traga la raspundere pentru faptele mele. Nu mai imi sunati parintii sa ii convingeti sa imi inchida gura, sa incercati sa ii amenintati sau sa ii faceti pe ei sa sufere din cauza ca la mine nu ati ajuns. Amandoi parintii mei lucreaza la stat, isi vad de treaba lor, nefiind inregimentati politic, asadar cei ce citesc postarea asta si o coroboreaza cu anterioarele pot sa isi dea seama ca familia mea ar fi prima supusa acestor atacuri.Din cauza ca eu spun ceea ce cred. Chiar in ziua in care am publicat decizia de a refuza banii de la Guvern tatalui meu i-a fost atrasa atentia intr-un mod fara scrupule pentru ceea ce am ales eu sa fac, sa gandesc si sa public. "Guvernul meu", imi aduci aminte de cum Ceausescu hartuia parintii ramasi in tara atunci cand copiii reuseau sa fuga de sistem. Oricine incearca sa va sanctioneze pentru greselile facute, apelati la vechile siretlicuri pe care odinioara le-ati blamat pentru a incerca sa ne reduceti la tacere. Refuz sa traiesc intr-o realitate distorsionata in care democratia nu inseamna libertate, pluralism si dezbatere.Nu aveti niciun drept sa dati in parintii mei, care nu ar trebui trasi la raspundere pentru faptele mele. Eu singura pot sa fiu trasa la raspundere, nu doi oameni care toata viata lor au muncit ca sa imi asigure mie un viitor. Orice presiune livrata intr-un asemenea mod nu poate demonstra decat faptul ca va este frica atunci cand se vorbeste de principii, iar, in ciuda faptului ca poate veti incerca sa ii intoarceti impotriva mea, mie nu veti reusi sa imi slabiti motivatia de a lupta pentru dreptate, adevar, egalitate de sanse.Da, am ales sa sanctionez Guvernul PNL pentru modul in care a tratat elevii din Romania. Fara mandat, fara blat cu niciun partid. Am sanctionat actiunile tuturor factorilor de decizie din domeniul educatiei fara sa ma uit la carnetul lor de partid, ci mai degraba la modul in care isi onoreaza promisiunile fata de cetateni.Daca orice fel de amenintare la adresa familiei mele menita sa ma reduca pe mine la tacere se va transpune in dispozitii abuzive nu voi ezita sa ii apar la fel cum am aparat elevii pentru care am luptat. Tuturor parintilor din Romania: nu plecati capul, aveti incredere in copiii vostri, vorbiti-le despre principii si valori, lasati-i sa-si duca lupta lor, asa cum ai mei parinti m-au lasat sa imi duc lupta mea", a scris, duminica, Antonia Pup, pe contul sau de Facebook.