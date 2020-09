Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat vor fi anuntate sambata

Potrivit MEC, peste 42.700 de candidati s-au inscris in vederea sustinerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului national de Bacalaureat, care a inceput luni, 24 august, cu proba scrisa la Limba si literatura romana.Pe 25 august a fost sustinuta proba obligatorie a profilului, iar pe 26 august - proba la alegere a profilului si specializarii - E.d).Absolventii de liceu din partea minoritatilor nationale au sustinut pe 27 august proba scrisa la Limba si literatura materna - proba E.b).Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale s-a derulat in zilele de 28 si 31 august, respectiv 1 septembrie.Rata finala de promovare ( absolventi din promotia curenta si din promotiile anterioare) inregistrata la sesiunea iunie-iulie 2020 a examenului national de Bacalaureat, dupa solutionarea contestatiilor depuse in etapa speciala (6 - 12 iulie), a fost de 64,5% (95.470 de candidati).Citeste si: