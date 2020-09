Rezultatele la probele scrise ale Bacalaureatului vor fi afisate miercuri

Conform MEC, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui, in conformitate cu prevederile specifice in vigoare (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD).Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/ transmit electronic inclusiv o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor (3 - 4 septembrie), vor fi anuntate sambata.