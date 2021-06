Tentativa de fraudare, cu vanzarea subiectelor pentru Bacalaureat pe Instagram. CERT-RO: "Nu poate fi vorba decat despre o pacaleala"

"Atentie mare la conturile de social media care promit vanzarea subiectelor pentru Bacalaureat. Ca si in anii precedenti, echipa CERT-RO a fost notificata despre existenta unor asemenea tentative de fraudare, ce vizeaza tinerii din Romania care urmeaza sa sustina acest examen. Retineti faptul ca nu poate fi vorba decat despre o pacaleala, din moment ce subiectele de Bacalaureat nu sunt singulare, ci exista multiple variante dintre care se trage la sorti cu putin timp inainte de start.Extragerea subiectelor oficiale se produce in dimineata examenului, alaturi de o varianta de rezerva. Ulterior, acestea sunt transmise catre inspectoratele din teritoriu, iar acestea din urma se ocupa de distribuirea lor catre institutiile de invatamant . Este imposibil ca acestea sa fie cunoscute deja de o anumita persoana", explica expertii in securitatea cibernetica pe pagina de Facebook a CERT-RO. Bacalaureatul 2021 va fi organizat in doua sesiuni, una de vara si una de toamna , pentru absolventii care nu reusesc sa promoveze examenul in prima sesiune.Pentru prima sesiune de Bacalaureat 2021, inscrierile se pot face in 5 zile, in intervalul 31 mai - 4 iunie, care este si ultima zi de scoala pentru elevii din clasa a XII-a si a XIII-a.Inscrierile pentru a doua sesiune de Bac 2021 se pot face pe parcursul a 8 zile, in intervalul 19 - 26 iulie.