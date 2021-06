Ministerul Educatiei anunta modificari privind redactarea lucrarilor de la Evaluarea Nationala din acest an

Solicitarile transmise de Federatia Asociatiilor de Parinti:Timpul efectiv de lucru pentru fiecare proba scrisa sa inceapa dupa completarea casetei de identificare (punctul 4 de mai jos).La proba de limba romana si/sau materna sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou de culoare albastra in cazul itemilor care vizeaza sintaxa frazei, nu se considera semn particular delimitarea propozitiilor in fraza (punctul 10 de mai jos).La figurile de la proba de matematica sunt permise marcajele pe figura si completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de, culoare albastra (punctul 12 de mai jos).La proba de matematica este permisa realizarea unor figuri geometrice (creion sau stilou) in spatiul pus la dispozitie pentru rezolvarea problemelor (punctul 13 de mai jos).Ministerul Educatiei a raspuns acestor solicitari, dupa cum urmeaza:1.La probele scrise ale evaluarii nationale elevii primesc subiectele in forma de brosura, putand sa solicite si pagini suplimentare daca este cazul. Capsarea brosurilor se realizeaza inainte de distribuirea acestora in sali, in trei locuri (lateral stanga sus, jos si la mijloc). Eventualele foi suplimentare utilizate de catre elevi se vor adauga, prin capsare in alte doua locuri, situate intre cele trei locuri initiale, astfel incat brosurile cu pagini suplimentare vor avea 5 capse; brosura se preda la finalul probei si, intrucat contine subiecte, aceasta nu ramane in posesia candidatilor;2. Numerotarea paginilor se realizeaza de catre profesorul asistent la predarea lucrarii de catre elev. Pe prima pagina a brosurii se completeaza numarul total de pagini primite de la elev. Spatiile ramase libere/necompletate se bareaza/marcheaza cu litera Z.3. Se aplica stampila " Evaluare Nationala 2021 -C.E.", atat in interiorul brosurii, la mijlocul paginilor, conform modelului notarial (jumatate pe pagina din stanga si jumatate pe pagina din dreapta) pentru a prinde fiecare dintre paginile brosurii, cat si peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba.4. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare proba scrisa este de 120 de minute si incepe dupa completarea casetei de identificare, conform prevederilor art.17 alin (10) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale.5. Caseta de identificare se completeaza si se sigileaza cu etichete6. In caseta de identificare, centrul de examen se completeaza numai in cazul in care scoala de provenienta a elevului este arondata altei unitati de invatamant 7. Elevii carora nu le este suficient spatiul din brosura pentru raspuns pot solicita pagini suplimentare pe care pot continua redactarea raspunsului.8. La proba de limba romana si/sau materna, un raspuns completat in casuta de raspuns poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala a literei scrise in casuta si scrierea in dreapta casute a literei asociate raspunsului considerat corect.9. La proba de limba romana si/sau materna , un raspuns care consta in marcarea cu X a unei optiuni poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala a marcajului X si marcarea cu X a raspunsului considerat corect.10. La proba de limba romana si/sau materna sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastra, in cazul itemilor care vizeaza sintaxa frazei, nu se considera semn particular delimitarea propozitiilor in fraza.11. La proba de matematica , un raspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul II poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala si incercuirea altui raspuns considerat corect.12. La figurile de la proba de matematica sunt permise marcajele pe figura si completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastra.13. La proba de matematica este permisa realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastra) in spatiul pus la dispozitie pentru rezolvarea problemelor.