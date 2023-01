A inceput a doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare - ce pasi trebuie sa urmezi

Cea de-a doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare si in clasa I, in anul scolar 2012-2013, incepe marti.

Inscrierea copiilor in clasa pregatiroare si in clasa intai, procedura care a inceput pe 5 martie, va avea patru etape, astfel incat sa fie cuprinsi toti copiii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

Ministrul Educatiei, Catalin Baba, a anuntat luni ca 79% din totalul copiilor recenzati au fost inscrisi in clasa pregatitoare si in clasa I, precizand totodata ca in nicio unitate de invatamant nu se vor organiza cursuri in trei sau mai multe schimburi.

In Capitala, pentru aceasta a doua etapa, mai sunt disponibile, pentru clasa pregatitoare, 3.063 locuri si pentru clasa intai 4.138 locuri, potrivit Inspectoratului Scolar Municipal Bucuresti.

Inscrierea in clasa pregatitoare se face in intervalul 5 martie - 9 mai 2012 la scoala arondata locuintei copilului sau familiei, arata metodologia aprobata de MECTS.

Inscrierea in clasa pregatitoare incepe luni - vezi ce etape sunt prevazute

Pe locurile libere, se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza, copiii care provin din alte circumscriptii scolare, in conformitate cu solicitarile parintilor.

Ce acte sunt necesare la inscriere

Pentru ca parintii sa isi inscrie copiii in clasa intai sau pregatitoare, trebuie sa pregateasca un dosar care sa contina mai multe acte:

- Copie si original certificat nastere copil

- Copie si original acte identitate parinti, din care sa rezulte adresa actuala

- Adeverinta medicala cu mentiunea "apt pentru scoala"

- Fisa psihopedagogica eliberata de gradinita

- Fisa medicala cu toate vaccinarile

Rezultatul va fi afisat la unitatea de invatamant la care parintii au depus cererea de inscriere.

Ce criterii de departajare exista?

In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate urmatoarele criterii de departajare:

- Existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului

- Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti sau provine de la o casa de copii

- Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un parinte sau provine dintr-o familie monoparentala

- Existenta unui document care dovedeste ca unul dintre parinti este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat in invatamant

- Existenta unui frate/a unei surori a copilului, inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea

In metodologie se precizeaza, de asemenea, ca este interzisa includerea printre criterii a oricaror tipuri de teste si examene. Criteriile stabilite de scoli pentru departajare se anunta public prin afisare la sediul scolii, pe data de 19 martie 2012. De asemenea, este interzisa modificarea lor dupa aceasta data.

Unde aflu mai multe informatii?

Ministerul Educatiei a deschis o linie Telverde 0 800 816 ABC pentru informatii privind clasa pregatitoare si clasa I pentru anul scolar 2012 - 2013. Linia este deschisa de luni pana vineri, intre orele 9.00 si 17.00.

Fiecare judet poate afla astfel informatii referitoare la inscrierea in clasa pregatitoare si in clasa I. ABC reprezinta indicativul telefonic al fiecarui judet.

