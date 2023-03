Ultima etapa de inscriere in clasa I si clasa pregatitoare se incheie vineri

Ultima etapa de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I, proces care a inceput in 2 mai, se va incheia vineri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Cea de-a patra etapa s-a desfasurat la Centrul special de inscriere constituit de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti la Colegiul National "I. L. Caragiale".

Inscrierea s-a facut in urma completarii de catre parinte a unei cereri scrise tip, acesta avand posibilitatea de a trece pe cerere un numar de optiuni. Pe langa cerere, parintii au putut depune si documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare.

Copiii nerepartizati in urma etapelor de inscriere in clasa pregatitoare si clasa I vor fi distribuiti de Comisia Municipiului Bucuresti, dupa data de 21 mai, pe locurile disponibile la scoala de circumscriptie sau la alta unitate de invatamant pentru care opteaza parintele, potrivit unui ordin al Ministerului Educatiei.

Conform sursei citate, cererile vor fi depuse la registratura Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

In perioada 2 - 9 mai, au fost inscrisi pe locurile disponibile la unitatile dorite copiii ai caror parinti au solicitat inscrierea la alta scoala decat cea de circumscriptie, dar au fost respinsi initial, din lipsa de locuri, iar intre 11 si 18 mai sunt inscrisi copiii care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapele anterioare.

