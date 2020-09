Alba: Trei elevi de clasa a IX-a de la Colegiul National Militar ''Mihai Viteazul'', confirmati cu noul coronavirus

Reprezentanti ai unitatii militare de invatamant au precizat duminica seara ca toti elevii colegiului, in numar de 460, au fost testati, deocamdata fiind primite rezultatele doar pentru o parte dintre acestia. Pentru trei elevi din clasa a IX-a, toti asimptomatici, rezultatul testului a fost pozitiv. Cei trei au fost imediat izolati la infirmieria scolii, de unde, apoi, au fost preluati de parinti, urmand sa stea in izolare in urmatoarele doua saptamani.La randul lor, colegii cu care au fost cazati in dormitor se afla, in prezent, in izolare in cadrul unitatii, au mentionat reprezentantii colegiului.Pana duminica, scenariul luat in calcul pentru Colegiul National Militar din Alba Iulia era cel verde, cu prezenta fizica a elevilor la cursuri . Urmeaza ca luni sa se ia o decizie cu privire la modul in care va debuta anul scolar la aceasta unitate.Un numar de 120 de elevi din 24 de judete si din municipiul Bucuresti au fost admisi in acest an in Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia.Una din cele mai prestigioase unitati de invatamant din Alba, colegiul a fost infiintat in urma cu peste un secol.