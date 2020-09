Tata amendat pentru ca a intrat in clasa fetitei lui fara masca si a facut scandal

Incidentul a avut loc cu prilejul deschiderii anului scolar de la Scoala Gimnaziala "D.D. Patrascanu" din Tomesti, arata Ziarul de Iasi. Potrivit sursei citate, tatal unei fetite care a intrat in clasa pregatitoare a venit la unitatea de invatamant alaturi de un prieten, insotit de o camera de filmat, si a intrat in incinta unitatii fara a purta masca.Atunci cand i s-a reprosat acest lucru, a inceput sa faca scandal. "Barbatul a primit o sanctiune contraventionala de 500 de lei", a declarat, pentru Ziarul de Iasi , Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.Sursa citata a mai aratat ca in urma incidentului, barbatul a depus la scoala o "notificare" in care a aratat ca nu este de acord ca fetita lui sa poarte masca si sa foloseasca dezinfectantul pus la dispozitie de scoala.