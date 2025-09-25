Invitatii Ziare.com Stefan Vlaston: Suprainscrierea la scoala primara

Peste doar doua saptamani incepe nebunia. Incercarea disperata a parintilor de a-si inscrie copiii la clasa pregatitoare sau la clasa a I-a, la scolile si invatatoarele considerate bune si foarte bune.

In folclorul scolar "se stie" ca exista diferente mari intre scoli, intre cartiere, intre invatatoare. Parintii se informeaza din timp de la colegi, rude, prieteni, de la cei care au deja copii in scoala si lupta sa dea o sansa mai buna de educatie pentru copiii lor. Cine ii poate condamna pentru asta?

Problema apare cand sunt prea putine scoli si invatatoare performante in localitatea de domiciliu. Iar in noile cartiere, mai ales din jurul oraselor mari, locuite de persoane cu dare de mana, nu exista deloc scoli, nici bune nici rele.

Toti acesti parinti vor face presiuni extraordinare pentru a-si inscrie copiii lascolile bune.

Ce ne spune metodologia pusa indezbatere publica?

In caz de suprainscriere exista criterii de departajare.

a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti;

c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invatamant respectiva.

Cu exceptia ultimului criteriu, rezonabil si important, celelalte sunt superflue, daca un copil cu handicap sau orfan locuieste in circumscriptia scolara, are direct acces la scoala cea mai apropiata, chiar buna sau foarte buna.

Daca nu, cine sa-l ajute cu deplasarea la distante mai mari de casa, presupunand ca ar solicita inscrierea la alta scoala, care nu se afla in circumscriptia scolara de domiciliu?

Si atunci, intra in vigoare criteriile de selectie specifice, elaborate de scoala.

Cu exceptia criteriului legat de cunoasterea limbii de predare din scoala respectiva, (limba germana la liceul Goethe, mult solicitat anii trecuti), restul criteriilor pot fi construite dupa tipicul caietelor de sarcini comerciale.

De exemplu, parintii sa fi avut si alti copii la respectiva scoala, sau sa aiba un anumit venit, sau cine stie ce alte criterii specifice vor fi puse, care sa asigure accesul copiilor parintilor cu dare de mana si "atenti" cu conducerea scolii si cu personalul didactic.

Este un fel de a arunca pisica in curtea scolilor, Ministerul Educatiei nefiind in stare sa asigure un proces didactic de calitate in majoritatea scolilor, daca nu in toate.

Metoda cea mai simpla, aplicata si anul trecut, o reprezinta mutatia formala in buletin, la o adresa aflata in circumscriptia scolii dorite.

Metodologia nu interzice astfel de miscari, asa incat la ora asta se fac mutatii intr-o frenezie, se cauta prieteni, cunostinte, sau se bate pur si simplu la poarta sau usa unor locuite aflate in zona dorita. Eventual se plateste pentru primirea in spatiu ca flotant.

Anul trecut s-au suplimentat numarul de clase la unele scoli, infiintate prin subsoluri, laboratoare, cantine, pentru a satisface presiunea uriasa pe anumite scoli. Dar totul are o limita fizica, de spatiu, nu poti suplimenta numarul de clase pentru a satisface toate cererile.

Exista si posibilitatea ca o scoala suprasolicitata sa intre intr-un "consortiu "scolar, prevazut de lege, cu gradinite din apropiere, care au spatii disponibile, in care sa infiinteze clase de invatamant primar, sub autoritatea scolii.

De ce ajungem in fiecare an la aceste situatii jenante, nemaiintalnite in alte tari?

Pentru ca nu exista alocarea resurselor, inclusiv a salariilor, in stricta legatura cu performanta si rezultatele muncii.

Daca la scolile care au deja un renume, contributiile parintilor ridica nivelul de finantare, posibil inclusiv salariile, la celelalte nimeni nu este interesat in calitate si performanta. Salariile vin oricum, indiferent de precaritatea actului didactic.

Daca in folclorul scolar se "stie" care sunt scolile performante, Ministerul si Inspectoratele scolare de ce nu pot afla, de ce nu leaga salarizarea de performanta?

Pentru ca sunt legate de Legea salarizarii "unitare" a bugetarilor, care tine cont de orice, de sindicate in primul rand si deloc de performanta. Numai ca parintii vor performanta, nu parerea sindicatelor. Si nu sunt de acord ca invatatoarele sunt "unitare". In consecinta alearga dupa cele mai bune, intr-un mecanism de piata care nu tine cont de concepte venite din comunism.

In actuala Lege a Educatiei Natrionale exista o prevedere si un concept care ar fi generat competitia pentru calitate. Finantarea de la stat urmeaza elevul, acolo unde doreste parintele, inclusiv in invatamantul privat obligatoriu. Adica, parintii si-ar fi dus copiii, deci banii de la buget, acolo unde considerau ca exista calitate. Restul scolilor, fara performanta, ar fi ramas fara elevi, fara bani, adica fara salarii. Si s-ar fi luat de ganduri, ar fi crescut standardele de calitate, sau ar fi tras obloanele.

Actuala conducere a educatiei si statului a avut grija sa proroge intrarea in vigoare a acestei prevederi, pentru ca in mentalul sau comunist nu exista loc pentru competitie, pentru bani obtinuti in conditii de piata libera, inclusiv cu invatamantul privat. Daca s-ar fi aplicat prevederea din lege, este posibil sa fi aparut mai multe scoli private foarte bune, alternativa la cele de stat.

In concluzie, si anul acesta vom asista la o goana disperata a parintilor dupa o scoala buna pentru odraslele lor. Se vor da lupte la baioneta, vor castiga tot acei parinti care au bani si influenta, inclusiv politica, pentru a convinge directorii de scoli sa le primeasca copiii, in detrimentul acelora care nu beneficiaza de pile si relatii. In ciuda criteriilor care vor fi puse doar asa, sa "ia fata".

Adica nu se schimba nimic. Suntem la nivelul de organizare al scolilor din ultimii zeci de ani.

