P&G transforma inca o sala de clasa intr-un spatiu sigur si primitor pentru elevii clasei pregatitoare

Cu ajutorul designerului de interior Adela Parvu, spatiul a fost reamenajat pentru a oferi copiilor o atmosfera prietenoasa, care sa stimuleze invatarea, tinand cont, in acelasi timp, de masurile de distantare impuse de noul context.Pentru elevii clasei pregatitoare din cadrul Scolii Gimnaziale numarul 10 "Radu cel Mare", Targoviste, primul an de scoala va incepe cu o surpriza. P&G a renovat sala de clasa in care acestia vor invata, pentru a le oferi un proces de acomodare cat mai usor, odata cu prima lor experienta pe bancile scolii. Complet reabilitat si redecorat - de la pardoseala si pereti, pana la mobilier si elemente decorative, spatiul este definit de o atmosfera creativa si prietenoasa, in care cei mici se pot simti ca acasa.Designerul de interior Adela Parvu si echipa sa si-au propus sa creioneze un loc inspirat de povestile copilariei: formele rotunjite si culorile delicate se completeaza si formeaza un spatiu primitor si calduros, in timp ce mobilerul modular ofera flexibilitate si permite reasezarea bancilor, pentru a asigura distantarea sociala pentru siguranta elevilor."P&G si brandurile sale isi continua misiunea de a fi o forta a binelui si a cresterii, intr-o perioada in care comunitatile au nevoie de o si mai mare implicare din partea noastra. Astfel, continuam campaniacu o noua clasa care nu doar ca a fost reabilitata complet, dar este si pregatita sa respecte conditiile de distantare, pentru siguranta elevilor si a familiilor acestora",Programula fost lansat in 2018, odata cu renovarea unei sali de clasa din cadrul Scolii Generale Rasi, judetul Ialomita. In 2019, a doua editie a programului a ajuns in Scoala Gimnaziala Sohatu, judetul Calarasi. Aceasta initiativa isi propune sa imbunatateasca viata romanilor, transformand salile de clasa in spatii sigure, prietenoase si inspirationale, pentru a oferi celor mici un mediu adecvat pentru invatare. Selectarea scolilor beneficiare este realizata cu ajutorul ONG-urilor active in aceste zone - pentru cea de-a treia editie, Scoala nr. 10 din Targoviste a fost aleasa impreuna cu asociatia Act for Tomorrow.Pentru mai multe informatii va rugam contactati:Procter & GambleGeorge Carpov, Company Communications Manager SEE North & Centralcarpov.gb@pg.com, 0737 959 149