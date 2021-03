Tavanul unei scoli proaspat renovate s-a prabusit peste bancile dintr-o clasa

Incidentul, care a avut loc la scoala din comuna Isvoarele, judetul Giurgiu, a fost facut public de o profesoara de istorie , care a avut neplacuta surpriza de a da peste un morman de moloz cazut peste catedra atunci cand a intrat in clasa Tavanul s-a prabusit noaptea, cand nu era nimeni in cladire. Primaria localitatii a dispus o expertiza a lucrarilor de renovare, insa partea de interior a scolii era finalizata in proportie de 90% atunci cand a avut loc incidentul, spune primarul din Isvoarele, potrivit Digi24.ro.La nivelul Inspectoratului Scolar Giurgiu a fost inceputa o ancheta si se va decide unde isi vor continua elevii cursurile. O varianta ar fi relocarea copiilor intr-o scoala invecinata sau intrarea fortata in scenariul rosu. Asta desi localitatea se afla in scenariu verde, ceea ce inseamna ca toti elevii merg la scoala.Trei firme din Bucuresti s-ar fi ocupat de renovarea scolii, iar lucrarea ar fi costat nu mai putin de 26 de miliarde de lei vechi.