Un elev de clasa a XII-a de la Colegiul National "Gheorghe Sincai" din Bucuresti, confirmat cu noul coronavirus. Cursurile clasei respective s-au mutat in online

"Primaria Sectorului 4, impreuna cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si Directia de Sanatate Publica Bucuresti, a dispus in aceasta dupa-amiaza mutarea in sistem online a activitatilor de invatare in cazul elevilor unei clase a XII-a dintre cele ale Colegiului National "Gheorghe Sincai", ca urmare a testarii pozitive la SARS-COV 2 a unuia dintre cursanti. Totodata, sala de curs sus mentionata a fost dezinfectata, urmand ca intregul spatiu al unitatii de invatamant sa fie supus aceluiasi gen de activitati la finalul acestei saptamani", a transmis, miercuri seara, Primaria Sectorului 4.De asemenea, Primaria anunta ca au fost dispuse, impreuna cu Directia de Sanatate Publica Bucuresti si a Primaria Municipiului Bucuresti, masuri de carantinare institutionalizata in cazul a 34 de muncitori straini, ce lucrau intr-un santier apartinand unei societati comerciale, ca urmare a faptului ca trei dintre colegii acestora au fost testati pozitiv la coronavirus.