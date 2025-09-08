La cea mai mare școală din țară, elevii învață în containere, fără apă și curent. Administrația susține că este vorba despre sincope temporare

Elevii de la cea mai mare școală din România, Școala 195 „Hamburg” din Capitală, au început noul an școlar în containere fără apă și curent, fapt ce a stârnit nemulțumiri printre părinți. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, spune însă că problemele sunt doar sincope temporare, inevitabile în contextul lucrărilor de extindere și consolidare finanțate din fonduri europene.

Părinții au reclamat încă din weekend problemele de la Școala 195, unde elevii învață în containere montate în spatele școlii, pe locul de parcare, fără a fi asigurată alimentarea cu energie electrică.

În direct la Digi24, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a respins acuzațiile.

„Nu este șantier la acea școală de 3 ani. (...) Corpul principal al clădirii este în consolidare și extindere cu bani europeni. Noi, la solicitarea școlii, am montat containere. (...) Nu știu să existe această problemă de electricitate, se pot întâmpla sincope, dar se remediază și nu e niciun scandal. Este o situație fericită pentru că școala asta se extinde cu bani europeni și se și reabilitează, se și consolidează. (...) Aceste lucrări sunt și cu deranjul aferent. Nu se poate fără”, a explicat edilul.

Cea de-a treia extindere a școlii

Potrivit edilului, la această școală învață 2.500 de elevi.

„Școala Hamburg nu este într-o situație normală. Noi avem ample lucrări, acolo funcționăm în regim de avarie. Haideți să nu căutăm probleme acolo unde ele sunt, nu trebuie negate, dar sunt absolut necesare.” Primarul a insistat că lucrările sunt esențiale și că părinții trebuie să aibă răbdare.

„Faptul că unii părinți, pe bună dreptate, sunt îngrijorați și noi n-avem cum să nu fim conștienți de chestiunea asta, nu justifică dezinformările”, a mai spus el. El a precizat că lucrările au început anul trecut pentru a obține fonduri europene.

„E o prevedere în ghid, că dacă sunt lucrări începute, putem obține fonduri europene, că acolo este cu clasament. Până când n-am reușit să semnăm contractul de finanțare, lucrări n-au putut fi finanțate”, a explicat edilul.

Părinții mai reclamă și programul școlar modificat, unele clase fiind obligate să învețe între orele 11:00 și 14:00.

„N-are nicio legătură primăria cu programul pe care și-l face școala”, a replicat Negoiță, adăugând: „Avem un singur atribut, și anume să punem la dispoziție spații care să fie luminate, care să fie bine întreținute, care să fie suficiente, că de aceea iată că facem extindere. Tocmai că e cea mai mare școală din România, are nevoie de extindere și nu e prima dată că facem chestia asta.”

El a amintit că Școala 195 „Hamburg” a mai fost extinsă de două ori. „Este o școală care beneficiază de patru săli de sport și bazin de înot și de alte zeci de săli de clasă neafectate, dar evident că este insuficient. Acesta este și scopul pentru care facem extinderea. Anul viitor, pe vremea asta, o să avem o școală cu capacitate dublă față de ce era înainte”, a menționat el. Întrebat când vor fi remediate problemele din containere, primarul a răspuns: „Nu știu să vă spun acum dacă e o avarie gravă sau nu, pentru că, repet, nu am la cunoștință chestiunea asta, dar dacă nu e ceva major, cu siguranță că în cursul zilei de astăzi se va remedia.”

