Cum faci față provocărilor financiare în noul an școlar? Creditarea online, o soluție sigură și rapidă

În calitate de părinte, fiecare etapă de dezvoltare a celor mici vine cu responsabilități și bucurii pe măsura pregătirii și a rezultatelor școlare. Însă, de departe una dintre cele mai mari provocări ale părinților de liceeni este perioada care precede bacalaureatul, „examenul maturității”. În astfel de momente, sprijinul necondiționat al familiei, deopotrivă moral și financiar, este de neprețuit. Dar care este, de fapt, efortul la care sunt supuși părinții?

Anii de pandemie au favorizat consolidarea relațiilor dintre părinți și copii, prin munca sau studiul preponderent de acasă. Noul stil de viață a condus și la o uzură fizică a calculatoarelor, laptopurilor, tabletelor și a altor instrumente care i-au susținut din plin această perioadă, la care se adaugă uzura morală, marcată de progresul tehnologic și viteza cu care apar pe piața produse din ce în ce mai avansate, care eficientizează activitățile cotidiene.

În această categorie se regăsește și Petru, un tată în vârstă de 45 ani, un familist convins și preocupat de educația fiicei sale, Maria, care se pregătește intens pentru admiterea la Universitatea Politehnica din București. Însă, înainte de a termina vacanța de vară, Maria a aflat că singurul laptop pe care îl are, trimis în service în urmă cu o lună, nu mai poate fi reparat. Astfel, tatăl ei a fost pus în fața faptului împlinit: pe lângă meditațiile pe care le avea de susținut pentru examenul de bacalaureat și admiterea la facultate, Maria avea nevoie și de un laptop mai performant și mai ales funcțional la început de an școlar.

Ads

Partea bună este că Petru a găsit o soluție mai repede decât s-ar fi așteptat pentru a trece peste acest impas, iar Maria a dispus în scurt timp de un nou laptop necesar pentru pregătirea sa, fără a pierde etape importante din pregătire. Știind că se află într-o situație delicată, un coleg de birou i-a sugerat să aplice pentru un credit online de nevoi personale și a fost cea mai bună decizie pe care o putea lua.

„În primele două săptămâni am resimțit acest început de an școlar ca pe o adevărată povară pe umerii mei. Ca în fiecare an, vine peste noi un val de cheltuieli suplimentare, iar anul acesta n-am fost întocmai pregătiți, încă ne recuperăm după concediu, și au apărut și cheltuieli neprevăzute. Mă bucur în schimb că Maria este mai aproape de a-și îndeplini visul, acela de a fi studentă în capitală. În fiecare an, în timp ce se pregătea pentru olimpiada de informatică, îmi spunea că vrea să devină inginer programator și că nimic nu o va împiedica. ”, povestește Petru, client Best Credit IFN.

Ads

Îndeplinirea nevoilor financiare îți conferă un sentiment profund că poți merge mai departe, indiferent de circumstanțe, în timp ce îi ajuți și pe cei dragi să-și atingă obiectivele. Procedura de acordare a creditului online este una foarte simplă și presupune doar câțiva pași. În funcție de istoricul împrumuturilor, poți fi admis sau respins pentru finanțare doar în baza buletinului.

„Mă simt norocos că am putut obține finanțare atât de ușor și rapid, și nici nu suntem presați de data limită a rambursării, pentru că am ales un interval de 12 luni. Procedura în sine a implicat un efort minim: am introdus datele personale în platformă și pe ecran mi-a apărut că sunt eligibil să primesc creditul. A urmat procesul de verificare video automată, pentru a primi semnătură electronică valabilă 24 ore și am trimis fără probleme documentele semnate înapoi către instituție. În mai puțin de 3 ore, am obținut deja finanțarea. Totul s-a desfășurat online. Nu știu cum altfel aș fi putut acoperi cheltuielile dacă nu aflam de Best Credit”, adaugă Petru.

Ads

Mai mult decât atât, cel mai mare avantaj este dobânda fixă și perioada de creditare flexibilă. În acest mod, Petru a putut alege un interval de rambursare potrivit situației sale financiare, fără presiunea altor cheltuieli imprevizibile.

„Suntem de părere că susținerea financiară a oamenilor, în cele mai dificile perioade ale vieții, este cel mai important sprijin pe care îl putem aduce clienților noștri. Ne punem deseori în postura aplicanților pentru credit și conștientizăm, pe zi ce trece, cât de necesar este să le oferim susținere indiferent de etapa pe care o traversează”, a declarat Lavinia Ungureanu, CEO Best Credit IFN.

În vremurile incerte pe care le trăim, să scapi de grija banilor în momente cheie, te poate face să simți cu adevărat că ți-ai luat o piatră de pe inimă. Începutul de an școlar este un moment important pentru noi toți, părinți și copii deopotrivă, însă nu putem trece cu vederea că ajunge să fie extrem de costisitor. Dacă ne îndreptăm către un „stâlp de sprijin” potrivit, ne vom bucura să ne amintim că educația îi va ajuta pe copiii noștri să își ia zborul în direcția pe care și-o doresc.

Pe lângă creditele de nevoi personale, Best Credit oferă și credite pentru achiziția de bunuri sau chiar credit pe loc, pentru problemele urgente care apar în viața ta. Toate sunt ușor de obținut și te bucuri de un termen de rambursare relaxat!

Ads