17 clase si doua licee din Constanta trec in scenariul exclusiv online dupa ce au fost confirmate mai multe cazuri de coronavirus la elevi si profesori

Prefectura Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa, ca luni, 19 octombrie 2020, prefectul judetului Constanta, Silviu-Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii numarul 43 a CJSU Constanta, care prevede modificarea scenariilor de functionare in 38 de unitati de invatamant din judet.Astfel, trec din scenariul 2 in scenariul 3 o clasa pregatitoare si o clasa a V-a de la Scoala Gimnaziala "Gala Galaction" Mangalia, dupa confirmarea unui caz de COVID-19 la un cadru didactic si la un elev, o clasa intai de la Scoala Gimnaziala Spectrum Constanta, dupa confirmarea unui cadru didactic, o clasa a VII-a de la Scoala Gimnaziala nr. 10 "Mihail Koiciu" Constanta, dupa ce un elev a fost confirmat, o clasa a IX-a si doua a X-a de la Liceul Tehnologic "Tomis" Constanta, dupa confirmarea unui cadru didactic, patru clase cu profil vocational-sportiv de la Liceul Tehnologic "Ion Podaru" Ovidiu deoarece elevii au fost intr-un cantonament unde s-au inregistrat cazuri de COVID-19.De asemenea, au mai trecut la cursuri exclusiv online Liceul Traian din Constanta dupa confirmarea a trei cazuri in randul elevilor, o clasa a VII-a de la Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Constanta, dupa ce un elev a fost confirmat cu COVID-19, o grupa mijlocie de la Gradinita cu Program Prelungit "Mugurel" Constanta, dupa confirmarea unui prescolar, o clasa a XI-a de la Liceul Tehnologic "Pontica" Constanta dupa ce a fost confirmat un cadru didactic, o clasa a X-a de la Liceul Teoretic "George Calinescu" Constanta dupa confirmarea cu noul coronavirus a unui cadru didactic, doua clase a VIII-a de la Scoala Gimnaziala nr. 1 Pecineaga, dupa confirmarea unui cadru didactic si Liceul Tehnologic Cogealac, dupa confirmarea a trei elevi Prefectura Constanta a mentionat ca opt unitati de invatamant trec din scenariul 3 in scenariul 2, iar alte 15 din scenariul 2 in scenariul 1 dupa ce rata incidentei a scazut sub 1/1.000 de locuitori.De asemenea, doua gradinite aflate in subordinea Unitatii Militare 02022 Constanta au solicitat trecerea in scenariul 2 de functionare, ca urmare a ratei incidentei cumulate peste 1.5/1.000 de locuitori in municipiile Constanta si Mangalia. Este vorba despre Gradinita cu Program Prelungit "Calutul de Mare" Constanta, respectiv Gradinita cu Program Prelungit "Pescarus" Mangalia.