Anisie: Aproximativ 80 la suta dintre unitatile de invatamant, pregatite pentru deschiderea cursurilor

Anisie: Sunt 836 de scoli cu toalete in curte

De asemenea, Anisie a explicat ca ideea revenirii elevilor in banci la 1 octombrie a fost avansata de catre premierul Ludovic Orban ca varianta primita din partea celor implicati, care au transmis propuneri catre autoritati."Din raportarile pe care le-am primit la Ministerul Educatiei, aproximativ 80% din unitatile de invatamant sunt pregatite, adica au aceste resurse. Este un proces continuu. Noi la momentul acesta, ieri la ora 13:00, cand am avut videoconferinta cu inspectori scolari generali, acestia asta au prezentat, ca 80% dintre scoli sunt pregatite cu tot ce le trebuie din punctul de vedere al resurselor si materialelor pentru combaterea imbolnavirii", a declarat Monica Anisie sambata, intr-o emisiune la B1 Tv.Aceasta a explicat si faptul ca ideea avansata de catre premierul Ludovic Orban privind posibilitatea revenirii elevilor in banci de la 1 octombrie este o propunere primita de catre autoritati."Precizarea pe care facut-o premierul ieri este una venita din propunerile pe care le-am primit la Ministerul Educatiei, la Guvern in aceasta perioada. Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume, sa fim sinceri, ca sunt si parinti ingrijorati care considera ca ar trebui sa amanam deschiderea anului scolar. Exista documentul prin care inceperea anului scolar este prevazuta in 14 septembrie, a fost aprobat, Ordinul comun dintre ministrul educatiei si ministrul sanatatii si in acel ordin este prevazut si un calendar. In functie de situatiaepidemiologica dar si de specificul scolii Consiliile de Administratie din fiecare unitate de invatamant fac o propunere catre Inspectoratul Scolar si apoi in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta sau in Comitetul municipiului Bucuresti se ia o decizie. Acolo unde situatia epidemiologica este grava, putem incepe in sistem online" a precizat AnisieEa sustine ca s-ar "hazarda" daca ar spune, inainte de 7 septembrie, care este scenariul privind deschiderea unitatilor de invatamant."Pana la data de 7 septembrie cred ca m-as hazarda daca as spune in mod car care este scenariul. Nu putem spune la nivel general, la nivel de tara cum anume va incepe scoala. Trebuie sa analizam pe de o parte situatia epidemiologica si sa nu ii expunem sub nicio forma pe elevi la imbolnavire.Pe de alta parte trebuie sa privim si specificul scolii: are spatiile necesare, are separatoare daca nu exista posibilitatea distantarii, are tot ce ai trebuie in ceea ce priveste dezinfectant, mastii " a explicat ministrul.Premierul Ludovic Orban afirma ca au existat discutii ca elevii sa mearga la scoala din 1 octombrie, iar din 14 septembrie cursurile sa se desfasoare online. El spune ca sunt argumente ale specialistilor care spun ca profesorii si elevii revin din concediu, iar anchetele epidemiologice au aratat ca o mare parte din cei infectati au fost in concediu. "S-a discutat acest lucru, inca nu s-a luat o decizie in acest sens", precizeaza Orban.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca la deschiderea anului scolar 2020-2021 peste 800 de scoli - unitati de invatamant cu personalitate juridica sau structuri ale acestora - au toalete in curte, ea adaugand ca din punctul sau de vedere sunt "foarte multe". Anisie face un apel catre primari sa se implice si sa ajute scoala."Sunt foarte multe scoli, nu numai din mediul rural, ci sunt si scoli din mediul urban, care au nevoie de resurse care sa-i protejeze pe elevi de imbolnavire. Sunt primari care sau implicat dar sunt si primari care in acest moment nu ajuta scolile", a declarat ministrul Educatiei sambata, la B1 Tv.Intrebata cate unitati de invatamant au toaleta in curte, ea a aratat ca este vorba despre 836 de unitati de invatamant cu personalitate juridica sau cladiri arondate acestora."Am spus "foarte multe" pentru ca pentru mine inseamna foarte mult 836 de unitati de invatamant care inca mai au toaletele in curte", a adaugat Monica Anisie.Aceasta a precizat ca autoritatile publice locale pot achizitiona containere sanitare pentru scolile care nu au bai cu apa curenta, iar banii vor fi decontati prin Ministerul Fondurilor Europene si a facut un apel catre toti primarii sa se implice."Mai este timp in asa fel incat copiii sa nu aiba de suferit. Sunt copiii nostri, ai tuturor", a mai afirmat Anisie, adaugand ca aceasta este sansa primarilor sa arate ca reprezinta comunitatile din care fac parte.Seful DSU, Raed Arafat , a explicat ca oficial nu a avut loc nicio discutie referitoare la debutul de an scolar fara prezenta cadrelor didactice si a elevilor si ca, de asemenea, nu a avut loc o discutie la o amanare a deschiderii scolilor pana dupa alegerile locale.Citeste si: