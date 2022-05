Avertisment de la Academia Romana: Nu scoateti latina din scoli!

Academia Romana atrage atentia asupra pericolului reprezentat de excluderea studiului limbii latine si diminuarea numarului de ore la limba si literatura romana si istorie.

Ideilea acestea apar in propunerile formulate in cele trei variante ale Planului-cadru pentru invatamantul gimnazial din Romania de catre Institutul de Stiinte ale Educatiei si care se afla acum in dezbatere publica.

Intr-o postare pe site-ul Academiei Romane, reprezentand punctul de vedere al prestigiosului for referitor la documentul amintit, transmis de Biroul Prezidiului Academiei, acesta solicita ministrului Educatiei, Adrian Curaj, reanalizarea celor trei variante alte actualului Plan-cadru pentru invatamantul gimnazial, alocarea unui numar optim de ore pentru disciplinele limba latina la clasa a VIII-a, limba si literatura romana si istorie pentru intreg ciclul V-VIII, precum si pentru celelalte discipline de studiu.

"Academia Romana va solicita (...) elaborarea atenta a unor programe echilibrate, care sa tina cont de principiile interdisciplinaritatii si complementaritatii, astfel incat invatamantul gimnazial sa-si indeplineasca in mod real misiunea: aceea de a forma cultura generala a elevilor si a pune bazele dezvoltarii armonioase a tinerei generatii", se mentioneaza in document.

Ministrul Educatiei: Programa scolara e prea incarcata, trebuie sa avem mai putine materii

Potrivit Academiei Romane, excluderea studiului limbii latine si diminuarea numarului de ore la limba si literatura romana si istorie (...) reprezinta "un pericol", reprezentantii forului motivand ca "varsta gimnaziala, cuprinsa intre 10-15 ani, este cea mai propice dezvoltarii unei personalitati armonioase, deopotriva sensibila, rationala si creativa".

"Istoria cu deosebire ofera o perspectiva larga asupra realitatii, situata in orizontul devenirii, si asigura, astfel, cadrul de integrare si capacitatea de a raspunde provocarilor prezentului.

Limba si literatura romana dezvolta capacitatea de intelegere a notiunilor, conceptelor, fenomenelor, dar si sensibilitatea, bunul gust, receptarea estetica. Si, desigur, atat de necesara capacitate de exprimare corecta si de structurare a unui discurs cu sens.

Latina consolideaza cunostintele de gramatica, de logica, furnizeaza terminologia pentru majoritatea stiintelor exacte si, nu in ultimul rand, este purtatoarea unor valori care au stat la baza construirii civilizatiei europene moderne si contemporane", precizeaza Academia Romana.

Se pericliteaza "instruirea solida si educatia"

Academia Romana considera ca "propunerile acestui nou Plan-cadru compromit printr-un singur gest, insuficient cantarit, eforturile a generatii de intelectuali responsabili si pun sub semnul pericolului insasi identitatea noastra".

"Sa nu uitam ca insusi statul roman s-a constituit, la 1859, in jurul ideii de unitate a tuturor celor 'de ginta latina'. In acest context, prima misiune a Academiei Romane, la 1866, a fost sa alcatuiasca gramatica si dictionarul limbii romane si sa redacteze tratatul de istoria romanilor, tocmai pentru a sustine si cultiva constiinta identitatii noastre. (...) Consecintele nu vor intarzia sa apara, iar Istoria nu va fi ingaduitoare", se arata in document.

De asemenea, in document este sesizat "un alt viciu fundamental al actualului Plan-cadru, si anume tendinta de a avea la nivelul invatamantului gimnazial cat mai multe materii cu doar o ora de studiu pe saptamana, periclitand astfel instruirea solida si educatia".

"Membri ai Academiei Romane au semnalat in repetate randuri insuficienta numarului de ore la disciplina istorie, inconsistenta programelor si deficientele manualelor. Specialisti din institutele de cercetare ale Academiei Romane au adresat memorii si au propus Ministerului Educatiei sprijin si consiliere in elaborarea ghidurilor de predare si in perfectionarea cadrelor didactice", mentioneaza sursa citata.

