Britanica Learning Centre anunta topul celor mai cautate cursuri de limbi straine in pandemie si avantajele mediului online pentru blended learning

De altfel, tranzitia catre mediul digital a accelerat dezvoltarea profesionala si i-a determinat pe angajatori sa fie mai atenti la nevoile angajatilor. Potrivit unui studiu EY Romania care a dezbatut cele mai importante criterii de alegere a angajatorului de-a lungul contextului pandemic, locul doi in clasament a fost ocupat de posibilitatile de training, avansare si dezvoltare in cadrul companiei. Mai mult, o analiza recenta sustine ca angajatii si-au imbunatatit skill-urile in pandemie, companiile fiind increzatoare ca vor face fata provocarilor ce urmeaza. Acest lucru este confirmat si de cererea crescuta in ultima perioada a cursurilor corporate de limbi straine din cadrul Britanica Learning Centre care a facut cu succes trecerea de la salile fizice de curs la sesiunile de invatare online pentru elevi, studenti si angajati.In ultimul an si jumatate, toti cursantii Britanica Learning Centre au facut tranzitia catre cursurile intermediate de platformele si aplicatiile digitale (Zoom, Microsoft Teams sau Google Classroom). Desi, in prima faza, studentii din cadrul centrului au manifestat o oarecare reticenta cu privire la mediul online, in timp acestia au imbratisat schimbarea, preferand libertatea de miscare oferita de cursurile virtuale. Dovada este reprezentata si de cresterea de peste 10% a numarului de solicitari din partea clientilor actuali pentru cursurile corporate online, dar si o cerere semnificativa din partea cursantilor noi care si-au inceput traseul educational in cadrul Britanica in timpul pandemiei. O alta schimbare adusa de contextul ultimei perioade este reprezentata de cererea pentru cursurile de vara dedicate copiilor care a crescut cu 200% fata de anii anteriori.Centrul de limbi straine a numarat in ultimii doi ani peste 60 de clienti din mediul corporate, oferindu-le atat servicii modulare ce presupun continuitate, cat si cursuri on spot. In ceea ce priveste topul limbilor straine preferate de studentii Britanica, cererea cea mai mare continua sa fie pentru limba engleza. Aceasta este urmata de limbile franceza, germana, romana pentru cetatenii straini din tara noastra, dar si italiana, spaniola, rusa sau portugheza. Centrul pregateste anual peste 300 de cursanti din zona business, avand un portofoliu vast si o rata de retentie a clientilor de 85%. Serviciile de calitate si solicitarile in continua crestere au adus companiei o cifra de afaceri de aproximativ 1.000.000 euro in 2020, numarandu-se printre cei mai importanti piloni din industrie.Succesul Britanica Learning Centre consta si in faptul ca digitalizarea a devenit in ultimii ani un mediu propice pentru ceea ce se numeste blended learning, o metoda educationala ce incorporeaza aspectele stilului clasic de invatare cu cele virtuale in cadrul cursurilor de limbi straine. Acest proces realizat cu ajutorul unor tehnici mixte impune doua modele de invatare asistate de tehnologia digitala - clasele virtuale si platformele de E-learning - care eficientizeaza intelegerea noilor notiuni lingvistice.Optiunea claselor virtuale din cadrul Britanica pastreaza structura unei metode clasice de invatamant, facilitand interactiunea in timp real intre student si profesor, similar unei clase obisnuite fata-in-fata. In schimb, platforma E-learning are avantajul unui spatiu virtual privat in care cursantul acceseaza usor toate resursele de invatare necesare: materiale de studiu, exercitii, quiz-uri sau chiar sfaturi bazate pe performantele obtinute. Unul dintre cele mai importante beneficii consta in faptul ca programul de studiu este flexibil, cursantul avand acces la intreg continutul educational in orice moment al zilei.Pentru a facilita procesul de blended learning, Britanica Learning Centre a investit aproximativ 5.000 euro in tehnologie, cu scopul de a oferi trainerilor posibilitatea de a lucra in sali special amenajate si de a asigura studentilor o calitate cat mai inalta a cursurilor online. O alta adaptare la modul de lucru adus de pandemie a constat si in micsorarea numarului de cursanti dintr-o grupa pentru a creste calitatea intregului proces de invatare si, implicit, a performantei participantilor.Britanica Learning Centre este un furnizor important pe piata autohtona a cursurilor de limbi straine, creand o metoda proprie de abordare a cursantului bazata pe nevoile si aptitudinile acestuia. Centrul detine in prezent acreditari de la University of Cambridge si Autoritatea Nationala pentru Calificari si dispune de 150 de traineri in 50 de orase din Romania. Totodata, compania este acreditata EAQUALS, o asociatie partenera a Consiliului Europei si a ISO, fiind parte dintr-o elita mondiala ce numara 150 de centre sub acest statut.